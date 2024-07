Mbappé llamó a votar en Francia tras el avance de la ultraderecha: “No podemos dejar el país en las manos de esa gente”

Escuchar

HAMBURGO.- El capitán de la selección de fútbol de Francia, Kylian Mbappé, declaró el jueves que es “urgente ir a votar” después de los “resultados catastróficos” de la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, en la que el partido de extrema derecha Reunión Nacional (RN) terminó en primer lugar.

“Más que nunca, hay que ir a votar. Es realmente urgente. No podemos dejar el país en las manos de esa gente, es realmente urgente. Vimos los resultados, es catastrófico”, afirmó el atacante, que está en Alemania, donde el viernes Francia se mide a Portugal en cuartos de final de la Eurocopa.

Kylian Mbappé instó a los franceses a votar para impedir el triunfo de la extrema derecha OZAN KOSE - AFP

El futbolista, quien recientemente anunció su incorporación al Real Madrid, había declarado durante una rueda de prensa en vísperas del partido inaugural de Francia en la Eurocopa, antes de la primera vuelta electoral, que “los extremos están llamando a las puertas del poder”.

“Creo que somos una generación que puede hacer una diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país”, resaltó entonces el futbolista respecto de los jóvenes. “Cada voto cuenta y no hay que ignorarlo”, resaltó. Mbappé agregó que es una situación que es “más importante que el partido de mañana”, en referencia a un cruce en la Eurocopa.

También el delantero Marcus Thuram había instado antes a la gente a “luchar a diario” para impedir que Reunión Nacional logre ser la bancada más numerosa en Francia.

El presidente de Reunión Nacional, Jordan Bardella DIMITAR DILKOFF - POOL

Quien respondió a los jugadores de la selección francesa en ese momento fue nada menos que Jordan Bardella, el líder de la extrema derecha francesa de 28 años que podría convertirse en primer ministro si su partido consigue la mayoría absoluta en el Parlamento.

“Respeto mucho a nuestros futbolistas, ya sea Marcus Thuram o Kylian Mbappé, que son iconos del fútbol e iconos para la juventud (...). Pero hay que respetar a los franceses, hay que respetar el voto de todos”, dijo Bardella a CNews TV.

“Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando se es multimillonario (...) entonces me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas (...) dar lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad”, agregó.

Segunda vuelta en Francia

La líder ultraderechista Marine Le Pen aseguró este jueves que su partido Reunión Nacional (RN) y sus aliados pueden todavía lograr la mayoría absoluta en las elecciones legislativas, que se definirán este domingo en una segunda vuelta, pese a los pactos de sus rivales para frenar su ascenso al poder.

”Creo que todavía hay capacidad para tener una mayoría absoluta si el electorado hace un último esfuerzo para conseguir lo que quiere”, declaró Le Pen en una entrevista a la cadena BFMTV, a tres días de la segunda vuelta de las legislativas.

La diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la Presidencia de la República, Marine Le Pen, durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España) A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Su formación y sus aliados lograron un tercio de los votos durante la primera vuelta celebrada el 30 de junio, por delante de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP, 28%) y la alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron (20%).

Para evitar una mayoría absoluta de la ultraderecha, que abriría la puerta a su ascenso al poder por primera vez desde la Liberación de Francia de la Alemania nazi, la izquierda y el oficialismo tejieron un “frente republicano”.

Este principio implica la retirada del candidato “republicano” con menos posibilidades de ganar en aquellas circunscripciones en las que se clasificaron para el balotaje candidatos de ambas alianzas, junto a uno ultraderechista.

”El gran sueño de Emmanuel Macron es el partido único (...) de aquellos que quieren conservar el poder contra la voluntad del pueblo”, criticó Marine Le Pen, para quien los electores de su partido “son tratados realmente como parias”.

Preguntada sobre los candidatos de RN señalados en los últimos días por sus declaraciones racistas o antisemitas, distinguió entre “comentarios inadmisibles que conducirán seguramente a sanciones” y “comentarios torpes” ante una prensa “inquisidora”.

Agencias AFP y AP

LA NACION

