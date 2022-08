“Me incitan a ser un dictador”, dijo Jair Bolsonaro durante una entrevista con la cadena Globo

BRASILIA.- En una entrevista televisiva que tuvo una gran audiencia, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, puso condiciones para reconocer el resultado de las elecciones del 2 de octubre, en las que busca su reelección, y dijo que se lo insta a ser un “dictador” cuando se cuestiona su alianza con partidos sospechados de corrupción.

Bolsonaro fue entrevistado en el Jornal Nacional de la cadena Globo, el más importante de la televisión brasileña, que según las primeras mediciones registró un rating récord la noche del lunes.

El conductor del informativo, William Bonner, le preguntó al presidente por qué se alió al grupo de partidos conocido como “Centrao”, al que había acusado de ser un grupo de “ladrones” durante la campaña electoral de 2018.

“Usted me está estimulando a ser un dictador” al decir que no incluya a ese grupo en la alianza oficialista, respondió el mandatario. Y luego agregó: “El Centrao son 300 diputados (sobre un total de 513), si dejo al Centrao de lado, ¿con quién voy a gobernar? ¿Voy a dejar al Parlamento de lado? Entonces, ¿usted me estimula a ser un dictador?”

En otro momento de la entrevista, el jefe de Estado y candidato por el Partido Liberal (PL, derecha) estableció condiciones para respetar el resultado de los comicios. Para superar la “intranquilidad que vive Brasil, ¿no quiere aprovechar esta oportunidad ante millones (de espectadores) de asumir el compromiso de respetar el resultado?”, planteó el periodista.

“Será respetado el resultado de las urnas siempre que las elecciones sean limpias y transparentes. Usted dice que las urnas (electrónicas) son auditables, pero en 2014 no lo fueron”, aseveró el mandatario.

Jair y Michelle Bolsonaro MAURO PIMENTEL - AFP

Bolsonaro dijo que sus simpatizantes tienen derecho a la “libertad de expresión” por lo que no se les puede prohibir que insulten a los jueces o pidan una intervención militar. Lo afirmó en el contexto de su convocatoria a protestar contra la Justicia y las urnas electrónicas en dos actos militares a ser realizados en Brasilia y Río de Janeiro el 7 de setiembre, Día de la Independencia.

Reiteró, además, que las Fuerzas Armadas tienen que auditar las elecciones ante su desconfianza del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En discursos de campaña, el presidente dijo recientemente que el TSE sería parte de un complot para permitir que se realice un “fraude” en favor del candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Esta fue la primera entrevista de la TV Globo con los principales postulantes para las elecciones de octubre. El jueves será entrevistado el exmandatario Lula da Silva, que según un sondeo divulgado el lunes por la agencia FSB tiene el 45 % de intenciones de voto frente al 36 % de Bolsonaro.

En esta encuesta, al igual que otras publicadas en las últimas semanas, Lula está primero con una votación estable, mientras Bolsonaro ha mostrado un crecimiento constante. Este avance en los sondeos fue favorecido por el importante programa de ayuda social dotado de unos 8 mil millones de dólares que comenzó a ser abonado este mes, aseguran analistas.

En otro tramo de la entrevista, Bolsonaro dijo que su gobierno hizo lo correcto frente a la pandemia del coronavirus y rechazó cuestionamientos sobre la demora en la vacunación.

El presidente criticó a la TV Globo porque esta se opuso al polémico “tratamiento precoz” contra la dolencia, realizado a base de la droga hidroxicloroquina, que él mismo recomendó durante la pandemia, que provocó más de 680 mil víctimas fatales en Brasil.

TAgencia ANSA