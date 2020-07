El duque y la duquesa de Sussex protagonizaron un divertido video Fuente: Reuters

Meghan Markle y Harry protagonizaron un divertido episodio en medio de un vivo por Zoom. Mientras hablaban con jóvenes de una organización benéfica, la duquesa de Sussex corrigió al príncipe frente a la cámara y estallaron las carcajadas.

Durante una charla con líderes del Queen´s Commonwealth Trust, Harry hizo un chiste sobre su edad y Meghan no pudo evitar responderle de forma irónica. El video, que fue publicado por el Daily Star, muestra a la pareja dando un discurso sobre racismo y en un momento se escucha a Meghan agradecerle a los invitados. "Es inspirador para ambos mirar y ser testigos, es por eso que hicimos tiempo (para compartir este encuentro). Y es un honor tener este momento con ustedes", sostiene la exactriz.

Fue en ese momento cuando Harry lanzó con tono cómico: "Porque estoy envejeciendo, ya tengo 35 años". Ante el chiste sobre su edad, Megan replicó riendo: "¡Eso no en envejecer!". Harry no se quedó callado y contestó también entre carcajadas : "Es envejecer en comparación con esta gente", en referencia a los invitados.

Luego, el duque continuó en tono más serio la charla: "Pero el optimismo de esperanza que tenemos es hablar y escuchar a gente como ustedes".

Preocupación por la salud mental de Meghan

El divertido video trascendió luego de que se conociera que Markle no la está pasando bien por los reveses que le impide a la pareja proyectar con certeza la "vida normal" que tanto deseaban. La información fue revelada por una fuente anónima cercana a los Sussex y publicada en el diario británico The Mirror: "Meghan está muy callada. Es probable que sienta mal de ánimo debido a las tantas dificultades que se le han interpuesto en el camino ", detalla el informante.

Al estar distanciada de su amiga íntima Jessica Mulroney, Markle siente que no cuenta con nadie en quien confiar Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

El último documento legal de la duquesa presentado a la justicia no solo sigue la batalla con el periódico The Mail on Sunday sino que también resulta una acusación implícita contra la familia real al declarar que durante su embarazo no se sintió protegida. La duquesa se sentiría abrumada por los múltiples obstáculos que ha enfrentado desde su renuncia: la pandemia en primer lugar, la negativa de la reina a que usen el nombre Sussex en sus negocios, los conflictos para encontrar un hogar, los retrasos legales de sus iniciativas, el estado de ánimo de su esposo y la batalla judicial con los medios.

Para terminar de completar el panorama, Meghan está distanciada de una de sus más íntimas amigas, la estilista Jessica Mulroney, que fue acusada de racista después de un conflicto con una influencer negra en redes sociales. El enfrentamiento ocurrió cuando Markle se pronunció con firmeza a favor de la lucha antirracista. "Ya no habla ni siquiera con sus amigos más cercanos. Lo de Jessica la afectó y ahora pareciera no tener a nadie en quién confiar ".