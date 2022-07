México: Andrés Manuel López Obrador culpó al neoliberalismo por el femicidio de Luz Raquel Padilla

Luz Raquel Padilla, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad de 35 años, falleció producto de las lesiones ocasionadas por un grupo de desconocidos que la prendió fuego en el estado de Jalisco. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este femicidio como parte del “proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”.

En su conferencia de este jueves en Palacio Nacional de México, le consultaron al mandatario por las estrategias para impedir que se repitan casos como los de Luz Raquel Padilla y de Debanhi Escobar, quienes habían denunciado amenazas y violencia antes de ser asesinadas.

“Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el período neoliberal”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, explicó: “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Luz Raquel Padilla tenía 35 años y residía en el municipio de Zapopan en Jalisco Twitter

Además, volvió a apuntar contra el “neoliberalismo” y en las consecuencias que, a su criterio, dejó en la sociedad mexicana. “Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”, aseguró.

“Es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración (...) Triste, su hijo enfermo y ella quemada”, expresó López Obrador, en declaraciones citadas por la agencia AFP.

El crimen de Luz Raquel Padilla

Luz Raquel Padilla falleció este martes por la “gravedad de las lesiones” que le provocaron tres hombres y una mujer que le rociaron alcohol y la prendieron fuego en un jardín público de la localidad de Zapopan. La mujer, de 35 años, había presentado una denuncia policial contra uno de sus vecinos por problemas de convivencia.

A raíz de lo sucedido, decenas de mujeres protestaron hoy y exigieron justicia para la víctima. Las manifestantes denunciaron la inacción e indiferencia de las autoridades. “¡Justicia para Luz y justicia para su hijo! ¡Ni una más, ni una más!”, pidió Guadalupe Ortega, de 62 años, integrante de Red de Mujeres Insurgentes, un colectivo que agrupa a cuidadores de personas con discapacidad.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador efe

La Fiscalía del estado de Jalisco dio a conocer este jueves que detuvieron a un hombre, identificado como Sergio Ismael “N”, como sospechoso por los delitos de “lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas”.

“¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo?”, se preguntó Padilla el 17 de mayo, cuando compartió en su cuenta de Twitter imágenes de las pintadas amenazantes que le dejaron en la escalera de su departamento. “Te voy a quemar viva”, “Te vas a morir, machorra”, decían.

Dos meses más tarde, las amenazas se convirtieron en un hecho, que terminó con el asesinato de esta mujer de 35 años. Su hijo de 11 años, que fue diagnosticado con autismo, ahora está al cuidado de su abuela y de su tía.