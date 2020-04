En el municipio de Motozintla agregaron barbijos virtuales a los ancianos, pero el fraude fotográfico saltó rápidamente en las redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 19:24

En el municipio mexicano de Motozintla, en Chiapas, las autoridades locales entregaron alimentos a los ancianos del lugar para que afronten de mejor manera la pandemia de coronavirus.

Registraron el acto con diversas fotos. Pero, como algunas de las personas que recibían las provisiones no cumplían con las normas de cuidado que establecen las mismas autoridades y no llevaban los tapabocas correspondientes, no tuvieron mejor idea que dibujárselos sobre la imagen apelando al Photoshop o a algún programa similar de edición de imágenes.

El fotomontaje fue realizado de forma no muy cuidada para simular que se cumplían las normas de seguridad y se cuidaba a los adultos mayores

El fotomontaje para simular que se cumplían con las disposiciones de seguridad, especialmente entre los adultos mayores, fue hecho de manera tan burda y poco profesional que en seguida aparecieron las imágenes en redes sociales, con un sinfín de burlas por el grotesco simulacro.

Para colmo, las fotos llevan el sello oficial del municipio y, aunque fueron borradas de las páginas oficiales de esa localidad colindante con Guatemala, en las redes ya se habían viralizado.

En el ángulo inferior derecho de la imagen es posible ver el logo del municipio, que después borró las fotos de sus sitios oficiales

Hasta el momento, el alcalde de Motozintla, Jorge Villatoro Osorio, no realizó declaraciones sobre lo sucedido con los "cubrebocas virtuales", según consigna el diario mexicano El Universal.