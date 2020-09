El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Fuente: AFP

CIUDAD DE MÉXICO.- En la víspera de concluir el plazo legal para recabar 1,8 millones de firmas para solicitar, por la vía ciudadana, una consulta popular a fin de llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México por actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que presentará la iniciativa al Senado para comenzar a transitar ese camino.

En una conferencia de prensa, el presidente reconoció que solo se han reunido 800.000 firmas para solicitar que se inicie el proceso, por lo que anunció que en caso de que no se junten él presentará este martes la solicitud.

"Están haciendo un gran esfuerzo porque comenzaron hace 10 días y tengo la información de que llevan alrededor de 800.000, pero bueno, ya está el tiempo muy metido, ya se avanzó y les puede ganar el tiempo; sin embargo, es, repito, muy bueno el que estén haciendo este ejercicio, que estén recogiendo las firmas", dijo López Obrador.

"Entonces, si no se llega al número de firmas, porque falta poco, yo tengo ya preparado un escrito, bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas; entonces, va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana [hoy] el escrito", afirmó.

En Palacio Nacional dijo que dará a conocer hoy la solicitud que presentaría ante el Senado y que contendrá la justificación para llevar a cabo la consulta.

"Mañana [hoy] yo se las doy a conocer, vámonos por partes, porque tengo que fundar, tengo que justificar el porqué de la consulta al solicitar al Senado en este caso. Podría hacerlo la Cámara de Diputados, lo voy a hacer si decido, de acuerdo a lo que suceda con la recolección de las firmas, la voy a enviar al Senado de la República, aunque tienen que ver las dos cámaras", añadió.

Reiteró que es necesaria una reforma a la Constitución para flexibilizar la cantidad de firmas que se necesitan para solicitar una consulta popular. "Tenemos que flexibilizar que no sean también tantos ciudadanos o tantas firmas, porque ahora se requieren como 1,8 millones", dijo el mandatario.

López Obrador felicitó a los ciudadanos que han recabado firmas para la consulta, ya que aseguró que así se pone en práctica la democracia participativa y no se queda solo en la democracia representativa.

Señaló que este tipo de consulta tiene que quedar ya establecida como un hábito en el país, puesto que estos actos ya se llevan a cabo en varias naciones.

Cámara Alta ya espera solicitud

La mayoría en el Senado espera que López Obrador envíe mañana la solicitud de una consulta para que se lleve ante la justicia a expresidentes por corrupción.

Por su parte, la oposición del PAN consideró como un indicio de que el gobierno de López Obrador ha perdido respaldo popular al no haber reunido las firmas necesarias para llamar a una consulta popular.

En tanto, el PRI previno que jurídicamente es inconstitucional dicho proyecto.

Ayer, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que ya no sería posible reunir las firmas necesarias para que por la vía ciudadana se solicitara la consulta y expuso que será el Senado la cámara de origen para que el Presidente de la República, en su caso, lo solicite o 33% de los 128 senadores.

Habrá coordinación de los senadores de Morena con el presidente sobre la presentación de este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo Monreal Ávila en conferencia de prensa.

En la bancada de Morena, con 61 integrantes, "aún no decidimos si la solicitud la vamos a presentar nosotros o damos trámite al documento que dijo el Presidente que enviará".

El Universal/GDA