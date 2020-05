El futuro de la pandemia: ¿minibrotes o nuevas explosiones de casos?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 21:04

Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son cada vez más tenebrosos y cada vez que hace un anuncio, el planeta tiembla. La advertencia de esta semana estuvo a la altura del pesimismo que el organismo despliega en toda ocasión, desde enero pasado. El coronavirus llegó para quedarse y nunca se irá , dijo Mike Ryan, director de Emergencias de la institución. La señal alerta de la institución es, sin duda, ominosa y más cuando el mundo, agobiado por la asfixia económica , empieza a desconfinarse con pánico a la segunda ola. Por el otro lado, el polémico científico francés Didier Raoult, en línea con investigadores israelíes, profetizó un final inminente de la pandemia .

El primer escenario implica que el mundo permanecerá rehén del coronavirus y que la recesión será tan catastrófica como el cataclismo sanitario. El segundo representa la liberación de la economía y la desaparición de la enfermedad pero no del miedo a que el Covid-19 vuelva en una segunda onda más virulenta y letal, como ya sucedió con la madre de todas las pandemias, en 1918.

La realidad que le espera al mundo en el tiempo que le tome a la ciencia crear una vacuna eficaz, segura y de alcance masivo probablemente esté a mitad de camino entre uno y otro escenario, con meses de mini brotes más que de segundas oleadas explosivas y masivas.

La experiencia de los países que ya dejaron atrás el pico de casos sumada a la impresionante e impensada aceleración de la ciencia, de la logística sanitaria y de la conciencia social en los últimos meses muestran un camino de pequeñas cadenas de infecciones que los gobiernos se apresuran a contener para evitar una escalada similar a la de la primera fase de la pandemia en países como Italia, España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Ecuador o Brasil.

"Depende del número de casos y de su localización pero quizá lo que venga sean pequeños brotes muy manejables", estima uno de los infectólogos que asesora al presidente Alberto Fernández, en consonancia con algunos de los especialistas que conducen los institutos epidemiológicos de otros gobiernos del mundo.

La vida y la muerte de otras epidemias

Como sugirió la OMS, el coronavirus puede pasar de ser una pandemia a una endemia, es decir que se transforme, con los años, en una enfermedad estacional; eso ocurrió con la gripe A, la última pandemia. El virus H1N1 comenzó a atormentar al mundo en abril de 2009 y en los siguientes meses provocó 18.500 muerto, pero el Centro para el Control de Enfermedades norteamericanos (CDC, por sus siglas en inglés) estima que la verdadera cifra de decesos globales estaría entre 150.000 y 575.000 y la de contagiados habría llegado a 1400 millones de personas.

Dos fenómenos se conjugaron para determinar que la enfermedad se desvaneciera ya entrado 2010 y para que, en agosto de ese año, la OMS decretara que la pandemia había terminado. Por un lado, la ciencia dio los toques finales a una vacuna sobre la que ya trabajaba en diciembre de 2009; por el otro, la estimación de población infectada -y con inmunidad- era, a esa altura, bastante mayor 20%, un número que limitaba considerablemente las posibilidades de expansión del virus.

Ni una ni otra cosa ocurren con la pandemia de coronavirus. El presidente Donald Trump jura y perjura que a vacuna estará lista y disponible masivamente antes de fin de este año, pero los especialistas dudan de que esa etapa se presente antes de mediados de 2021.

Y, aunque cada vez haya más indicios de que contagiarse da cierto tipo de inmunidad, la cantidad de población ya infectada varía y no alcanza grandes dimensiones. En España, una de las naciones más afectadas, el promedio de habitantes infectados es de 5%, con el pico en Soria (14,8%) y los mínimos en el sur (1,5%). En la ciudad de Nueva York, los contagios comprenden al 20% de los habitantes. En la localidad más golpeado por el virus en Alemania, un 15% de los residentes estuvo enfermo; el gobierno de Angela Merkel cree incluso que, hasta que no esté el 60 o 70% de la población contagiada, no pasará el riesgo de una nueva oleada generalizada.

Precisamente por eso y por la transmisibilidad y agresividad del Covid-19, muchos especialistas dudan que Didier Raoult tenga razón o que pueda ocurrir con este virus lo mismo que sucedió con la epidemia provocada por su "primo hermano", el SARS, que sí desapareció sin mucha razón aparente a mitad de 2003, unos meses después de haber irrumpido, también en China.

¿Quiere decir que si no hay vacuna este año, si aún hay una porción mayoritaria de población sin inmunidad y si la enfermedad es tan virulenta, el mundo se encamina a un escenario similar al que ocurrió con la influenza española, en 1918 y 1919? No necesariamente. Cuando la primera guerra mundial se apagaba, se activaba en el mundo otro desastre, el de la madre de todas las pandemias.

La influenza española comenzó en marzo de 1918 en una base militar en Kansas y, en los siguientes meses, mató a miles de personas en Estados Unidos. Con el verano boreal, el virus pareció apagarse pero, en agosto, comenzó a desparramarse a través los barcos de soldados que partían de Europa en varias direcciones.

La segunda oleada golpeó al mundo entre octubre y diciembre de 1918 y lo hizo con un virus que había ganado fuerza y alcance y se presentaba como un asesino implacable en especial con los jóvenes. Las medidas de distanciamiento social aplacaron la enfermedad pero, cuando los gobiernos las relajaron, la influenza volvió con su tercera y letal ola a principios de 1919 hasta que empezó a desparecer a mediados de ese año. La pandemia, sobre todo en su segunda y tercera oleada, generó más muertes que la guerra (entre 50 y 100 millones) y el virus dejó su huella en otros patógenos que surgieron a lo largo del siglo.

Las recetas contra los minibrotes

Hoy un mundo muy diferente hace frente a la pandemia. El conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico son exponencialmente mayores. La logística y los recursos médicos están todos enfocados en derrotar al virus, a diferencia de lo que pasaba hace 102 años, cuando una enorme porción de médicos y enfermeras estaban apostados en los frentes de batalla. Lo mismo sucede con los gobiernos y con las sociedades; todos sus esfuerzos y sacrificios están dedicados a reducir a un solo adversario, el Covid-19.

Por eso, las autoridades sanitarias de varios países creen que, si ni los gobiernos ni las sociedades se desconcentran o distraen, es posible evitar que las inevitables cadenas infecciones que surgen una vez levantados los confinamientos se propaguen hasta derivar en un estallido generalizado de casos. Será, sin embargo, un equilibrio frágil que reclamará vigilancia constante.

En Estados Unidos , esa creencia llegó en forma de advertencia cuando Anthony Fauci, el epidemiólogo estrella de la Casa Blanca, llamó el martes a poner en práctica un buen sistema de rastreo y contención para evitar que "pequeños picos se transformen en un nuevo gran brote".

En China , llegó en forma de certeza. "Ya tenemos acumulada mucha experiencia en diagnósticos y notificación epidemiológica. No vamos a dejar que estos casos aislados se transformen en oleadas masivas," dijo Wu Zunyou, jefe epidemiológico del CDC chino, a principios de esta semana.

La estrategia china para impedir otras oleadas generalizados se basa en dos ingredientes que ya son viejos conocidos de estos meses: aislamientos y testeos, ambos estrictos e intensos. Eso hizo esta semana en la ciudad de Shulan, en el norte, que fue reconfinada luego de que se detectaran cinco casos en una familia.

En Wuhan la estrategia de anticipación ante nacientes cadenas de infección alcanzará un extremo: luego de registrar apenas cinco casos en un complejo residencial, el gobierno decidió testear a los 11 millones de residentes de la ciudad durante 10 días.

Esa estrategia es tan costosa en recursos, personal de salud y fondos que casi ningún otro país podrá tomarla como lección para impedir la segunda oleada masiva de coronavirus. Para eso, quizá sí sirve la receta surcoreana, que incluye una alerta permanente ante focos surgidos rápida e inesperadamente, testeos sistemáticos, monitoreo intensivo de infectados y sus contactos y agilidad para cerrar áreas o rubros comprometidos por un posible minibrote. Prácticamente una acción de detectives del virus.

Hasta hace dos semanas Corea del Sur presentaba una tendencia en baja de casos e incluso tenía días sin contagios. Pero el desafío de contener la cadena de infecciones para evitar una segunda ola comenzó el 1 de mayo en una disco de Itaewon, uno de los barrios de más vida nocturna de Seúl. Un joven de otra ciudad, enfermo sin saberlo, dio inicia a la cadena de infecciones.

El gobierno se puso rápidamente en acción para anticiparse al estallido y testeó a 35.000 personas que estuvieron en la disco y otros locales de Itaewon esa noche y en días siguientes. Así identificó y aisló a 133 personas que se contagiaron; aún busca a otras 2500 personas que, según el registro de las torres de telefonía celular, habrían estado en el barrio. Este fin de semana será determinante para saber si Seúl logró contener el minibrote que, teme, puede dar inicio a la segunda ola.