Moro se toma licencia tras sufrir un fuerte desgaste

El juez pidió cinco días para atender "asuntos personales"

RÍO DE JANEIRO.- Bajo presión por la reciente revelación de supuestas conversaciones inadecuadas que mantuvo con los fiscales de la operación Lava Jato mientras era juez de la célebre causa, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, solicitó al presidente Jair Bolsonaro licencia sin goce de sueldo por cinco días para atender "asuntos personales".

La concesión fue anunciada ayer en el Boletín Oficial, luego de que Moro acompañó a Bolsonaro a la final de la Copa América, donde el mandatario fue fuertemente abucheado en el estadio del Maracaná cada vez que aparecía en las pantallas y cuando bajó a la cancha para entregar el trofeo a la selección brasileña.

Como el ministro solo lleva en el cargo seis meses, no podía pedir vacaciones, así que decidió tomarse unos días -del 15 al 19 de este mes- para recuperarse del desgaste que le produjeron a su imagen las revelaciones del sitio The Intercept, creado por el periodista norteamericano Glenn Greenwald.

En los diálogos entre Moro y los fiscales del Lava Jato obtenidos de una fuente anónima que habría hackeado el servicio de mensajería digital Telegram, se apuntó que Moro sugirió el orden de las operaciones, anticipó alguno de sus fallos y orientó al coordinador del Ministerio Público, Deltan Dallagnol, a incluir una prueba contra uno de los acusados, todas acciones que podrían encuadrarse como infracciones susceptibles a anular las sentencias que profirió como magistrado.

Ni Moro ni los fiscales han reconocido la autenticidad de los mensajes, y el ministro ya acudió a dar explicaciones a la Cámara de Diputados y al Senado. Aseguró que no cometió ninguna ilegalidad, que no tiene nada que esconder y acusó a The Intercept de intentar invadir teléfonos celulares para buscar revertir las condenas del Lava Jato a poderosos empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

El sábado pasado, una encuesta de Datafolha indicó que el 58% de los consultados creía que Moro había actuado de manera inadecuada mientras que el 31% sostenía que había hecho su labor de forma correcta. Aun así, el 55% afirmó que el ministro no debería dejar su cargo frente al 38% que apoyaba su salida del gabinete. Las revelaciones no cambiaron la opinión de la mayoría de los consultados sobre la condena de Lula: el 54% consideró que el exmandatario había recibido un juicio.