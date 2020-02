Muere un expolicía prófugo ligado al clan Bolsonaro

Flavio Bolsonaro, detrás de su padre Fuente: Reuters

Lo investigaban por el asesinato de una concejala, en 2018; la madre y su mujer trabajaron para uno de los hijos del presidente

Marcelo Silva de Sousa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020

RÍO DE JANEIRO.- Un excapitán de la policía militar investigado por el asesinato de la concejala Marielle Franco y con vínculos con Flavio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, murió ayer en una operación de la policía en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil.

Adriano Magalhães da Nóbrega estaba prófugo de la Justicia desde hacía más de un año y era uno de los criminales más buscados de Río de Janeiro. Su nombre merodea dos de las investigaciones más relevantes en el último tiempo: el asesinato de Franco y la causa por el presunto esquema de corrupción y desvío de fondos públicos en el gabinete de Flavio Bolsonaro, cuando era diputado estadual.

La muerte de Nóbrega generó suspicacias entre quienes creen que pudo haberse tratado de una "quema de archivo" para evitar que eventualmente, capturado por las autoridades, pudiera comprometer a otras personas. El abogado del expolicía y la viuda de Franco abonaron ayer esa teoría.

El sospechoso murió luego de un tiroteo con la policía en una zona rural de Esplanada, un municipio del interior de Bahía, donde según las autoridades estaba escondido.

Nóbrega presentó resistencia al ser localizado y se produjo el tiroteo en el que acabó herido de muerte, según la policía. Agentes encontraron cuatro armas junto al expolicía.

"Buscamos realizar el arresto, pero el sospechoso prefirió reaccionar disparando", dijo el secretario de Seguridad Pública de Bahía, Maurício Barbosa, en una nota oficial.

La operación contó con apoyo de inteligencia de la policía de Río. Según confirmó esa fuerza a la nacion, agentes del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado rastreaban el paradero de Nóbrega desde hace un año.

El abogado del expolicía dijo a LA NACION que el miércoles Nóbrega lo había llamado por primera vez para pedirle auxilio debido a que tenía la fuerte sospecha de que querían asesinarlo, no capturarlo. Hasta ese día, nunca había hablado con su defendido. "Me pidió socorro. Tenía absoluta certeza de que querían matarlo. Yo le recomendé que se entregara, pero él no quería porque temía que sería encontrado muerto después", dijo Paulo Emilio Catta Preta, abogado que defendía a Nóbrega.

Los fiscales de Río habían denunciado y labrado una orden de detención contra Nóbrega, llamado Capitán Adriano por liderar la Oficina del Crimen, una milicia que actúa en la zona oeste de la ciudad y es sospechosa de la muerte de Franco y de su conductor, Anderson Gomes, en marzo de 2018.

Sin embargo, era buscado por otro delito, vinculado con la usurpación, compra, venta y alquiler ilegal de inmuebles y la cobranza de tasas extorsivas a la población local en la localidad de Rio das Pedras, una práctica común entre las milicias

Catta Preta habló ayer con la viuda del expolicía, quien le dijo que su marido no estaba armado, dato que le generó la sospecha de que las armas encontradas puedan haber sido plantadas. "Ella tiene la convicción de que hubo una ejecución abrupta, sumaria", dijo el abogado, quien anticipó pedirá a la Justicia una investigación rigurosa de la muerte.

Los vínculos de Nóbrega llegaban hasta lo más alto del poder político: la familia de Jair Bolsonaro.

En el expediente que más dolores de cabeza le genera a Flavio, senador e hijo del presidente, se reveló que la madre y la mujer de Nóbrega ocuparon cargos en su gabinete en la Asamblea Legislativa de Río.

Ambas habían sido contratadas por Fabricio Queiroz, otro expolicía y exchofer de Flavio, investigado por movimientos atípicos de dinero en sus cuentas que serían parte de un esquema de desvío de fondos públicos. Se cree que las dos pudieron haber sido funcionarias "fantasma".

Las dudas están puestas ahora sobre las circunstancias de la muerte de Nóbrega. "¿Quién gana con la muerte del ex-BOPE Adriano Nóbrega?", escribió en su cuenta de Twitter Monica Benicio, viuda de Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

La dirección del PSOL dijo ayer que pedirá una audiencia con la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía para reclamar esclarecimientos sobre la muerte de Nóbrega.