Mujica se mostró preocupado por la economía con Milei y apuntó que Punta del Este puede verse afectada

El exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica cuestionó al presidente Javier Milei, a quien criticó no solo por sus postulados políticos sino por la actual situación económica y el aumento de la pobreza en la Argentina. “Milei es más difícil que un viento en contra”, ironizó el dirigente del Frente Amplio (FA).

Tal como citó El País de Uruguay, el exjefe de Estado cuestionó históricamente la figura de “anarquista capitalista”, y aseguró que antiguamente los anarquistas estaban contra el Estado y la propiedad. “Nunca vi algo así. Éste (por Milei) se abraza contra la propiedad y está en contra del Estado”, analizó.

Asimismo, se mostró preocupado por la situación de la Argentina y consideró que es principalmente importante al tratarse de un país vecino con el que pueden generarse lazos de comercio. “¿Cómo no me va a preocupar, hermano?”, lanzó y siguió: “ A nosotros nos conviene una Argentina que ande bien, que venga la porteñada a lagartear a Punta del Este, que gaste plata ”.

El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica. Natacha Pisarenko - AP

Esta no es la primera vez que el uruguayo se refiere de forma crítica al presidente Milei. En mayo de 2024, el exmandatario de 89 años había trazado una especie de paralelismo entre los contextos que dieron lugar a los triunfos de Javier Milei y Adolf Hitler. “Es lo que le pasó a la República de Weimar en la década del 30. El pueblo más culto, más desarrollado de Europa, terminó votando a Hitler. Una cosa de locos, de locos. También se equivocan. Los pueblos se pueden equivocar porque la hiperinflación desespera a la gente. Y entonces es capaz de apostar por cualquier cosa que esté en contra”, dijo.

En una entrevista al diario Folha de S. Paulo en la que analizó la situación política de América Latina, aprovechó para cuestionar la falta de autocrítica del kirchnerismo para explicar el contexto actual en la Argentina. “No se hacen cargo. Lo peor es que no hay una visión autocrítica porque eso no pasó por orden de los dioses, pasó por errores humanos”, expresó, sobre la responsabilidad de la gestión anterior respecto del triunfo de los liberales en las elecciones de noviembre.

Mujica comparó el fenómeno de Milei con la Alemania de Hitler. BBC Mundo

Previo a esto, en abril, lo había calificado de “impulsivo y atropellado”, y también consideró que esa actitud es la que “jodió” la relación con Brasil, en alusión a cuando el Presidente había tildado de comunista y corrupto al actual mandatario, Lula Da Silva, durante una entrevista que tuvo Milei con el periodista Jaime Baily, en noviembre de 2023.

“Yo siento mucho que Milei metió la pata de entrada porque lo relajó a Lula. Tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero un hombre al frente de un país no puede decir eso de un país vecino. Se ha jodido la relación”, manifestó en una entrevista. Además, reiteró sus deseos de que le vaya bien a la Argentina, ya que gran parte del dinero de los turistas se gasta en el país vecino. “La clase media argentina que viene a veranear acá sí puede dejar una torta de guita, de trabajo y todo lo demás. Eso es un valor. Nos conviene una Argentina equilibrada”, expresó.

De esta forma, deseó que el proyecto de gobierno del líder de La Libertad Avanza (LLA) “dé resultado y encause a la Argentina”.

El País (Uruguay)