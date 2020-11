El periodista reveló qué le dijo el excapitán de la Selección antes del gol de la "Mano de Dios" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

25 de noviembre de 2020

Conocida la noticia de la muerte de Diego Maradona, las redes sociales y los medios del mundo se llenaron de testimonios. Testimonios que daban cuenta de la magnitud de su figura, dentro y fuera de la cancha.

Prueba de lo que significa la pérdida de Diego Maradona, para la Argentina y para el mundo, fue la comparación realizada por el escritor John Carling. El autor británico comparó al campeón mundial con el Papa.

"Es una noticia que está dando la vuelta al mundo. Será portada en todos los medios como si fuera la muerte de un papa", opinó el periodista en comunicación telefónica desde Barcelona.

Nacido en 1956, Carling ha repartido su vida entre el periodismo político y lo deportes. Tanto ese así que su libro Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation (Penguin Press, 2008) fue la base de la película Invictus (2009), dirigida por Clint Eastwood.

En diálogo con el canal de noticias TN, Carling recordó que durante el mundial de México 86 entrevistó a Maradona. Y esa entrevista tuvo lugar, nada más y nada menos, que el día anterior a que Diego convirtiera el Gol de la "Mano de Dios" y el más lindo de las historia de todos los mundiales.

"Yo estaba tratando de sacarle una declaración política y él me hablaba de fútbol. Le pregunté qué expectativa tenía por el partido y me dio que era un partido más. Sentí que Dios me mintió", concluyó.