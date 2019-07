Jaime Ortega, durante su última misa como Arzbobispo de La Habana, en mayo de 2016 Fuente: AFP

26 de julio de 2019

LA HABANA.- El líder de la Iglesia cubana, el cardenal Jaime Ortega Alamino, quien llevó su labor pastoral en medio de las dificultades que el proceso revolucionario cubano impuso a las prácticas religiosas y fue parte de un histórico acercamient o con Estados Unidos, falleció hoy a los 82 años.

El exarzobispo Ortega, que batallaba contra un cáncer, fue el intermediario que posibilitó los diálogos entre La Habana y Washington y el reinicio de las relaciones entre ambos países en 2014, luego de que los mandatarios Raúl Castro y Barack Obama pidieran en secreto al papa Francisco ayuda para un acercamiento.

Aunque siempre se habló de la participación de Ortega y la Iglesia Católica en las conversaciones que acabaron con cinco décadas de ruptura diplomática, no fue sino hasta 2017 que se supieron detalles del papel del líder religioso cubano: llevar cartas secretas de Francisco a las partes, intercambiar sus respuestas y posibilitar el acercamiento, según se reveló en un libro suyo publicado con respaldo del Vaticano.

El rol de Ortega como intermediario de la Iglesia fue clave en el "deshielo" tras décadas hostilidad, un proceso al que el presidente Donald Trump puso fin en 2017 cuando prohibió hacer negocios con los militares en la isla, puso restricciones al comercio y al turismo y prometió "apoyar al pueblo cubano en su lucha con su brutal gobierno".

En sus últimos años, ya retirado y como arzobispo emérito de La Habana, no se lo vio mucho en público, pero continuó siendo recordado por su largo ministerio y la intensidad de los momentos históricos en los que se vio envuelto.

Su figura se había ido acrecentando con los años y alcanzó notoriedad cuando en 2010 y 2011 emprendió gestiones y logró un acuerdo entre la Iglesia y el presidente Raúl Castro para la liberación de un grupo de disidentes presos desde 2003.

A lo largo de su vida pública, muchos opositores lo acusaron de ser útil al gobierno, pero tanto él como sus colaboradores insistieron en que el lugar de la Iglesia no era la política sino la labor humanitaria.

"Algunos, pensando en la naturaleza de la Iglesia como una entidad política, de fuerza política, que no tenía de ninguna manera, hubieran querido que fuéramos el partido de la oposición que falta en Cuba, y nosotros no podemos, nuestro rol no puede ser ése, porque habría una desnaturalización de la Iglesia", dijo Ortega en 2012 a estudiantes del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos en Massachusetts.

Le tocó además ser el anfitrión de tres visitas papales a Cuba, la de Juan Pablo II en 1998, la de Benedicto XVI en 2012 y la de Francisco en 2015.

Miles de fieles siguieron al Papa en Cuba en 2015 Fuente: AFP

Ortega también experimentó personalmente la represión. En la década de 1960, pasó unos meses en un campo de trabajo forzado en Cuba en medio de una campaña en contra de representantes de la Iglesia católica.

Ordenado cardenal en 1994, Ortega fue el impulsor de una versión del catecismo cubano más sencilla, creó nuevas diócesis y parroquias al frente de las cuales puso a sacerdotes jóvenes, y reconstruyó iglesias, casas parroquiales y centros de asistencia.

Tras casi 35 años como arzobispo de La Habana, el cardenal abandonó ese puesto en 2016 cuando ya padecía un cáncer en fase terminal.

"Es una perdida bastante dura, bastante triste, porque fue un cardenal dedicado a pedir mucha paz para el mundo", dijo una santera que se dedica a leer cartas en la plaza de la Catedral y se hace llamar "Juana La Cubana", devota religiosa afrocubana.

