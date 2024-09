Nicolás Maduro dijo que Edmundo González le pidió “clemencia” para salir de Venezuela: “Me da pena ajena el pataruco”

Escuchar

Durante un acto oficial en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro le respondió al excandidato Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, en el marco de una carta en la que el opositor prestó conformidad de la legitimidad de las elecciones presidenciales de julio. En primer lugar, el mandatario expuso el documento, pero el opositor sostuvo que se trató de una coacción para poder salir del país.

En este sentido, Maduro se refirió respecto a la acusación y expresó: “Me da pena ajena, que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra”. Además, continuó: “No tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué”.

Después, el presidente volvió a insistir en que le apena el excandidato asilado y lo llamó “pataruco”, apodo que le había puesto durante la campaña electoral para referirse a un gallo que no sirve para pelea. “Al final resultó pataruco (...). González Urrutia, nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia”, apuntó.

En tanto, el chavismo divulgó una carta en la que González Urrutia se comprometió a “acatar” el fallo de la corte suprema venezolana, el cual certificó la reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio. Sin embargo, el opositor afirmó que lo hizo bajo “coacción” para poder abandonar el país.

En cuanto a las elecciones de julio, proclamadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), no fueron reconocidas como legítimas por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina, entre ellos la Argentina.

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado previo al exilio del excandidato [e]STR - XinHua

El Parlamento Europeo incluso lo reconoció este jueves a González Urrutia como “presidente legítimo” de Venezuela, lo que Maduro tildó de “nefasta agresión”. La Unión Europea, no obstante, se abstiene de designar al opositor como “electo”.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, manifestó sobre la carta en la que el opositor firmó la conformidad de los resultados: “Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral (del Tribunal Supremo de Justicia), que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República”.

Sin embargo, González Urrutia lo desmintió y sostuvo: “O (la) firmaba o me atenía a las consecuencias”.

Con información de AFP

