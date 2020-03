Me gusta Me gusta

Nueva York superó los 20.000 casos y la mayoría de los afectados son jóvenes Fuente: Reuters

El avance del coronavirus en Estados Unidos, que ya se convirtió en el tercer país con mayor cantidad de casos confirmados detrás de China e Italia Fuente: Reuters

Las grandes tiendas de Nueva York cerradas tras el avance del virus Fuente: Reuters

El gran temor: que el sistema de salud se vea sobrepasado por la embestida del virus que para muchos puede llegar a ser mortal Fuente: Reuters

Sólo en la ciudad de Nueva York, el número de infectados asciende a más 12.000 personas Fuente: Reuters

Este es solo el comienzo de algo que empeorará en abril y mayo Fuente: Reuters

"No sos Superman, y vos no sos Supergirl", dijo el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien no se cansa de repetir que la gente joven también es víctima del virus mortal Fuente: Reuters

En el estado de Nueva York, el grupo etario entre los 18 y los 49 años representan el 54% de las infecciones Fuente: Reuters

Para Nueva York lo peor está por llegar Fuente: Reuters

Fotos : REUTERS y DPA

Edición fotográfica: Fernanda Corbani