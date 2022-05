Ola de prohibiciones: estos son los libros que el sistema escolar de Estados Unidos quiere retirar... y sus razones

WASHINGTON.- En su libro de memorias Gender Queer, Maia Kobabe les cuenta a los lectores su difícil proceso de identidad de género hasta definirse como asexual de género no binario. La versión para chicos del libro Stamped muestra la forma en que el racismo terminó definiendo las vidas de cinco personajes históricos. Y And Tango Makes Three es la historia de dos pingüinos gay que adoptan un huevo.

Esos tres libros fueron calificados como inapropiados para el público infantil, fueron excluidos de las bibliotecas escolares de algunos distritos, y se convirtieron en piezas de artillería de la batalla cultural. Sus detractores los consideran ofensivos y por momentos innecesariamente explícitos. Sus defensores dicen que los libros reflejan historias verídicas y ayudan a los más jóvenes a encontrar su lugar en el mundo.

Sin importar de qué lado se esté, lo cierto es que Estados Unidos enfrenta una oleada inaudita de prohibición de títulos en las bibliotecas escolares. PEN America, la organización internacional de escritores que aboga por la libertad de expresión, lleva contadas 1586 proscripciones o cuestionamientos a 1145 títulos en apenas los últimos nueve meses.

El año pasado, la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos registró 729 intentos de retirar material bibliográfico, escolar o universitario, que condujo a la exclusión o peligro de exclusión de los estantes de 1597 libros. En comparación, en 2020 fueron 273 libros, en 2019 fueron 377, y 483 en 2018. De hecho, la discusión sobre el tema ya desbordó el ámbito de los comités escolares hasta llegar al Congreso norteamericano.

Muchos libros son cuestionados por su contenido demasiado explícito para menores Shutterstock - Shutterstock

Los cuestionamientos a esos libros son de diverso tipo. Algunos apuntan contra libros que hablan de cuestiones raciales, de la sexualidad o el género, y provienen de voces conservadoras. Pero los conservadores no están solos. Los progresistas también han cuestionado clásicos de la literatura como Matar un ruiseñor o Huckleberry Finn, porque afirman que contienen lenguaje racista y personajes estereotipados. Muy recientemente, un distrito escolar del estado de Tennessee retiró de sus estantes un libro sobre el Holocausto.

A continuación, 7 de los argumentos más comunes que fueron esgrimidos para excluir un libro de algunos distritos escolares, junto a un ejemplo que lo caracteriza.

1- Gender Queer, de Maia Kobabe

El libro de Kobabe tiene forma de novela gráfica y cuenta su proceso desde presentarse como una chica hasta identificarse con el género no binario. También habla de la relación con su cuerpo, la menstruación y la prueba de Papanicolaou. La historia tiene un final feliz, donde Kobabe es aceptada por su familia y su entorno.

Gender Queer

Sobre el libro pesan infinidad de cuestionamientos, por incluir escenas muy gráficas de masturbación, sexo oral, y el uso de juguetes sexuales, así como descripciones de la sangre menstrual y fantasías de Kobabe sobre tener pene. Sus detractores dicen que el texto y los dibujos de tinte sexual no son meramente descriptivos, sino que constituyen el hilo conductor de la historia, y califican el libro como “pornográfico”.

2- Matar un ruiseñor, de Harper Lee

Publicada en 1960, la novela se sitúa en Alabama duranta la Gran Depresión, donde un abogado blanco defiende a un hombre negro falsamente acusado de violar a una mujer blanca. El abogado recibe fuertes presiones de la comunidad, que amenaza con linchar a su cliente. La novela ganó en Premio Pulitzer a la mejor ficción de 1961 y el año pasado los lectores de The New York Times la votaron como el mejor libro de los últimos 125 años.

A diferencia de otros textos, este suele ser cuestionado desde la izquierda. Critican el uso de injurias raciales -como la palabra tabú nigger-, así como la centralidad del “salvador blanco”, el abogado Finch. Aseguran que Finch es demasiado tolerante y laxo con el racismo de su comunidad y que en términos generales la novela describe un mundo donde el racismo es ley.

3- Maus, de Art Spiegelman

Esta famosa novela gráfica en blanco y negro es una cruda y despiadada descripción del Holocausto, donde los opresores nazis son representados como gatos y las víctimas como ratones. La historia muestra detalles de las atrocidades nazis, incluida la matanza de niños, las cámaras de gas y los trabajos forzados. Está basada en lo que vivieron los padres del autor durante el Holocausto.

Maus, de Art Spiegelman

En enero, un distrito escolar de Tennessee lo prohibió como libro de texto en las escuelas secundarias, y entre los argumentos se menciona el uso de insultos, escenas de desnudez -de animales de caricatura-, de violencia y de suicidio. Un miembro del comité escolar apuntó contra las escenas donde un padre habla con su hijo sobre perder la virginidad y donde una mujer se corta a sí mismas con un cuchillo.

4- And Tango Makes Three, de Justin Richardson y Peter Parnell

Este libro para niños cuenta la historia de Roy y Silo, dos pingüinos machos del Zoológico de Central Park, en Manhattan, que están juntos y en pareja. Roy y Silo se cantan mutuamente, se restriegan cuello contra cuello y duermen acurrucados en un nido de piedritas. Y como no pueden poner un huevo, se sientan por turnos a empollar una piedra redondeada. Un guardián del zoológico lo advierte y les lleva un huevo para cuidar, y Roy y Silo se sientan encima por turnos a empollarlo, hasta que nace una bebé pingüino a la que bautizan Tango. Los papis de Tango le enseñan a nadar, juegan con ella y le dan calor durante la noche.

Sus detractores dicen que la historia atenta contra la familia, fomenta la homosexualidad y es inadecuada para el público infantil. El libro recibe cuestionamientos desde hace más de una década.

5- Out of Darkness, de Ashley Hope Pérez

Ambientada en una pequeña pero rica localidad de Texas en la década de 1930, esta novela histórica para público adolescente sigue la historia de amor de una chica mexicana y un chico afroamericano que se conectan por el lado del racismo que ambos padecen. El telón de fondo es la explosión de la escuela de New London, Texas, en 1937, una de las mayores tragedias escolares de la historia norteamericana, donde murieron casi 300 alumnos y docentes.

Los padres que han pedido la exclusión del libro de las escuelas entienden que contiene descripciones pornográficas, y apuntan concretamente a una escena que refiere al sexo anal. El año pasado se viralizó el video de una madre despotricando contra el libro en la reunión de un comité escolar en Texas, donde explica por que la escena le resulta tan ofensiva: “No quiero que mis hijos aprendan sobre sexo anal a los 12 años”, dice la mujer. “Yo nunca tuve sexo anal”. Luego ese distrito escolar retiró el libro de las escuelas. En respuesta a las críticas, la autora dijo que la escena fue sacada de contexto y que habla de la cosificación de los chicos racistas hacia el personaje principal de la novela.

6- Stamped: Racism, Antiracism and You, de Jason Reynolds y Ibram X. Kendi

Se trata de la versión para escuela secundaria del libro para adultos del historiador y activista Ibram X. Kendi, adaptación realizada en colaboración con el autor de libros para adolescentes Jason Reynolds. El libro es de lectura ágil y recorre la historia del racismo y el antirracismo mostrando cómo los prejuicios terminaron moldeando las vidas de cinco personajes históricos.

La Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos incluyó el título en su lista de los libros más cuestionados de 2020, y entre los argumentos señala que contiene “una selección arbitraria de incidentes” sin incluir el contexto sobre el racismo contra muchas otras personas. Sus detractores también apuntan a los comentarios públicos de Kendi, un reconocido activista contra las políticas discriminatorias.

7- It’s Perfectly Normal, de Robie H. Harris y Michael Emberley

Se trata de un popular libro de educación sexual para niños a partir de los 10 años, con secciones sobre relaciones sexuales, sentimentales, orientación sexual y embarazo. Les explica a sus lectores que el sexo puede ser para la reproducción o el placer, y que puede darse entre personas de distinto o de un mismo género. El libro contiene caricaturas de personas desnudas teniendo sexo, y su versión actualizada contiene información sobre jóvenes transgénero.

It's perfectly normal

Sus críticos dicen que es demasiado explícito para los chicos. En 2019, la legisladora republicana por Arizona, Kelly Townsend, reclamó sin éxito que el libro fuera excluido del sistema escolar y sus bibliotecas, y argumentó que contiene “dibujos descriptivos de adolescentes manteniendo relaciones sexuales”.

Laura Meckler y Perry Stein

The Washington Post

(Traducción de Jaime Arrambide)