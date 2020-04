Padre, madre e hija mueren por coronavirus en menos de dos semanas en Inglaterra

La mamá Jean, de 82 años, y su hija Jayne, de 62, fallecieron a causa del Covid-19 en menos de dos semanas Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 17:13

La pandemia de coronavirus que causa estragos en todo el mundo provoca situaciones que son extremadamente trágicas. Como la atravesó una familia de Inglaterra, que en tan solo un período de dos semanas perdió, a causa del Covid-19 , a tres de sus miembros: un padre, una madre, y la hija de ambos.

El desgraciado hecho que enlutó a toda una familia ocurrió en la ciudad de Burton upon Trent, en el centro de Inglaterra, y fue informado de manera desgarradora en redes sociales por el hijo menor del matrimonio y hermano de la tercera víctima. El hombre, llamado Richard MacVicar, escribió en sus publicaciones que haber perdido la mitad de su familia fue como que "alguien me abrió el pecho y me robó el corazón".

Richard MacVicar (derecha), aquí junto a su padre Keith, de 84 años (izquierda), quedó destrozado tras perder a la mitad de su familia Crédito: Facebook

El matrimonio que falleció a causa del Covid-19 estaba conformado por Keith Mac Vicar, de 84 años, y su esposa Jean, de 82. Contrajeron la enfermedad que asuela al mundo y fallecieron unos 10 días atrás. Poco tiempo después, Jayne, la hija de ambos, de 62 años, empezó a tener los síntomas del coronavirus. Y murió el pasado sábado.

Su hermano menor, Richard, de 60 años, anunció el deceso de Jayne en un grupo de Facebook llamado Shine a light to fight coronavirus! (Arrojar una luz para luchar contra el coronavirus): " Con un dolor desgarrador tengo que decir que Jayne, madre de dos hijos, perdió su batalla por la vida".

Keith MacVicar murió junto a su esposa 10 días antes del fallecimiento de la hija de ambos Crédito: Facebook

"Al menos tenemos el alivio de saber que ella está de vuelta con mamá y papá -escribió Richard-. Perder la mitad de tu familia en el espacio de dos semanas se siente como si alguien me hubiera abierto el pecho y me hubiera robado el corazón. Muy, muy mal".

Tiempo antes de morir, Jayne había publicado varios mensajes en la misma red social en los que instaba a sus amigos a hacer caso a las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno de Boris Johnson. "Quédense en casa, podría salvar vidas", decía uno de sus posteos.

Richard contó a sus amigos que lo que pasó con su familia "es como una película de terror". Así lo consigna el medio británico Metro.

Para colmo de males, al triple funeral solamente podrán asistir los miembros más próximos de la familia por las estrictas restricciones impuestas por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, que en el Reino Unido ha provocado ya un total de 89.554 personas infectadas y lleva un saldo de 11.346 muertos.