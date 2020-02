Amy Klobuchar y Tom Steyer no pudieron decir cuál era el nombre de Andrés Manuel López Obrador Crédito: El Comercio-Perú

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de febrero de 2020 • 14:56

Los precandidatos para la presidencia de los Estados Unidos por el partido Demócrata Amy Klobuchar y Tom Steyer pasaron un momento de calor en una entrevista al no poder responder cuál era el nombre del presidente de México , Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El tercer candidato demócrata presente, Pete Buttigieg, fue el único del terceto de aspirantes entrevistados que supo cuál era el nombre del mandatario mexicano.

Los aspirantes al ejecutivo de los Estados Unidos fueron entrevistados para la cadena Telemundo por el periodista Guadalupe Venegas en el estado de Nevada, el lugar que cuenta con una población de al menos el 28% de latinos y donde el próximo 22 de febrero se celebrará una elección de delegados -caucus- de cara a las próximas primarias del Partido Demócrata en dicho estado.

Klobuchar es actualmente senadora por Minnesota, salió tercera en la crucial primaria demócrata de New Hampshire-que encabezó Bernie Sanders- y no pudo responder la pregunta sencilla de Venegas. En principio, el reportero hizo varias preguntas sobre México y su presidente, teniendo en cuenta la importancia que ese país tiene para los Estados Unidos y por la población de ese país que vive en los estados del país. Y la precandidata respondía vaguedades.

Al final, el periodista hizo la pregunta directa: "¿Usted sabe quién es (el presidente de México)? ¿Sabe su nombre?" y Klobuchar, mirando hacia el costado, posiblemente a un asistente fuera de cámara, contestó: "Sé que es el presidente de México". Pero sabe su nombre, inquirió Venegas. "No", fue la seca respuesta de la senadora.

Klobuchar interrumpió antes la entrevista luego de esto, y se paró tan abruptamente que se llevó consigo el micrófono que tenía adherido al cuerpo, y que luego devolvió.

"No recuerdo su nombre"

Tom Steyer es un activista multimillonario que salió sexto en New Hampshire y está cuarto en las encuestas en Nevada. Tampoco él supo cuál era el nombre del primer mandatario del país vecino al sur de EEUU.

"Eligieron un hombre que es muy progresista, que es lo opuesto a Trump", dice en principio y bien rumbeado el precandidato sobre AMLO, y siguió hablando de encontrar puntos en común. "¿Sabe cuáles son sus políticas?", repreguntó Venegas. "Sé que es muy progresista", insistió Steyer.

Entonces fue cuando Venegas preguntó: "¿Sabe cuál es su nombre?". "No recuerdo", dijo el precandidato. "¿Usted no me puede decir el nombre del presidente de México", insistió el periodista. "No", fue la respuesta.

Según consigna el mismo Telemundo, en el momento en que el precandidato negó saber el nombre de AMLO, los publicistas de su equipo que se encontraban detrás de cámara se taparon la cara por la vergüenza. Al igual que Klobuchar, Steyer también se levantó y se fue antes de tiempo.

El tercer precandidato sí supo

Estas falencias en la información de los dos precandidatos demócratas se agraven más si se tiene en cuenta que Estados Unidos y México comparten una frontera de 3200 kilómetros y tienen una relación comercial estrecha. Además, están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que está en el centro de la política de Donald Trump, que sigue con sus intenciones de levantar un muro en la zona limítrofe.

Buttigieg, la joven sorpresa de las primaras demócratas, fue el único que contestó con solvencia el nombre del presidente de México Fuente: AFP

Finalmente, el tercer candidato entrevistado, Pete Buttigieg, contestó sin problemas quién era el presidente mexicano: "Sí, el presidente López Obrador". Este candidato agregó que uno de sus primeros viajes bilaterales si llega a presidente sería a dicho país.

Buttigieg es exalcalde de una pequeña localidad de South Bend, y contestó las preguntas con soltura y preparación, según lo que contó luego Venegas. Este candidato de 38 años pasó de ser un desconocido en la política a salir segundo en la trascendental primaria de New Hampshire.