"Macri prometió reducir el monumental déficit de la Argentina y disminuir el tamaño del Estado", resume el New York Times, en un artículo dedicado a la actualidad económica del país en el contexto del año electoral. "El problema es que los argentinos todavía no se vieron beneficiados por el otro aspecto que prometió el Presidente: que después del dolor de las medidas de austeridad vendría un renacer económico", agrega el medio.

El reconocido diario estadounidense envió un corresponsal a la localidad de Laferrere, en La Matanza, y a otras ciudades del país, para documentar los aspectos más negativos de la situación económica local. "Este es un gobierno neoliberal. Es un gobierno que no está del lado de la gente", le dijo Claudia Genovesi, vecina de Laferrere.

Varios de los vecinos del lugar no pueden pagar los aumentos tarifarios y se cuelgan, por ejemplo, del servicio eléctrico. " Macri busca la reelección este año, pero la sensación de muchos argentinos es que sus medidas no generaron ningún progreso", indica el diario. "Con Cristina Kirchner, si teníamos problemas nos mandaban gente a ayudar. Ahora no viene nadie, estamos solos", indicó otro vecino de Laferrere.

La economía se contrae, la inflación sube y la desocupación está arriba del 9%, enumera el medio. "Un tercio de la población es pobre y el número crece. Se suponía que el gobierno de Macri iba a dejar al populismo atrás. Ahora parece que lo puede traer de vuelta al país", agrega.

Incluso quienes se vieron beneficiados por sus políticas critican al Presidente, dice el medio, que cita el ejemplo de los agricultores que "pudieron respirar de nuevo" con la disminución de las retenciones, pero a quienes se les dificulta crecer por el aumento de los costos en dólares.

El New York Times también cita el caso de Flybondi, una empresa que nació y creció en el macrismo, pero afectada también por la crisis económica. "Si la gente no puede pagar sus impuestos, ¿cómo va a poder volar en avión?", les dijo Sebastián Pereira, director de la empresa.

"El tiempo no juega a favor de Macri y los argentinos están enojados y nostálgicos por el pasado", dice el diario. Después de un repaso histórico sobre las causas de emergencia del peronismo y kirchnerismo, el New York Times narra una dura anécdota de la realidad actual. En las afueras de Paraná, Entre Ríos, más de 6 mil familias se asentaron cerca de un basurero municipal. Sobreviven buscando restos de comida y ropa en la basura. Una foto de estas familias, buscando comida entre la basura, cierra el artículo.