MADRID.- Con ayuda de sus aliados de izquierda, Pedro Sánchez recuperó terreno en el último debate entre los cuatro principales candidatos para las elecciones en España.

Después del desdibujado cara a cara de la semana pasada frente a Alberto Núñez Feijóo, el presidente español aprovechó este­ jueves la buena sintonía con Ada Colau, candidata del Frente Amplio, para atacar a la oposición y remarcar que un regreso del Partido Popular a La Moncloa será una “involución” que irá acompañada de grandes recortes presupuestarios, similares a los que Javier Milei implementó en Argentina.

Ada Colau, la candidata de la izquierda y aliada de Sánchez en el gobierno, fue la revelación de un debate que tuvo más cruces que propuestas.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el plató antes de comenzar el debate Juanjo Martín - EFE

Colau, exalcaldesa de Barcelona, impactó no sólo por sus filosas críticas a Feijóo y a Santiago Abascal, sino porque tuvo claridad para expresar las propuestas de su frente político desde la problemática de la vivienda hasta la agenda anticorrupción, un tema sensible para el gobierno progresista.

Como si estuviera ensayado, las críticas de Colau sobre Feijóo eran rematadas por Sánchez, que se sintió mucho más cómodo acompañado por su aliada. “Esto es un dos contra uno”, se quejó en un momento el candidato del PP. “La manda a Colau a hacer el trabajo sucio”, insistió Abascal, que nunca pudo acoplarse con Feijóo para acorralar a Sánchez.

Desde el comienzo del debate, que duró dos horas, Colau expuso primero a Abascal, el único candidato que se negó a expresar su solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género, y luego sufrió una estocada de Feijóo, que le reprochó su silencio durante la tragedia de tren de Toledo. “Usted calladita”, le espetó.

El presidente de Vox, Santiago Abascal; el presidente del gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata por Frente Amplio Ada Colau Juanjo Martín - EFE

Una semana después del cara a cara con Feijóo, Sánchez ya parecía otro candidato: retomó la ofensiva y, sonriente, se permitió ironías y bromas sobre el resto de los candidatos, como cuando bromeó con la frase: “A otro perro con ese hueso”, en referencia a su apodo. Apeló al voto emocional en el minuto final, con la esperanza de una remontada que parece imposible en casi todas las encuestas.

Como ya ocurrió en otros momentos de la campaña, Milei fue parte de su argumento central del socialismo. “Estas elecciones van de que España continúe teniendo un gobierno que refuerce lo público y que no que le demos a los de las motosierras las políticas públicas que determinan la cohesión social”, lanzó Sánchez.

Y agregó: “No le demos el próximo domingo el gobierno a los representantes de la internacional ultraderechista que quieren hacer lo que han hecho en Estados Unidos (Donald) Trump o (Javier) Milei en Argentina”.

Expuesto por los ataques del dueto Sánchez-Colau, Feijóo intentó hacer equilibrio mediante una imagen de gestor, con la promesa de que volverá a poner en marcha a España. Repitió una y otra vez que carga con décadas de experiencia al frente de la Xunta de Galicia, pero no desarrolló sus propuestas y quedó expuesto cuando la candidata del Frente Amplio le preguntó cómo financiará el millón de viviendas que promete construir si pretende bajar los impuestos. No respondió.

El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente socialista Pedro Sánchez aguardan el comienzo del debate OSCAR DEL POZO - AFP

La mejor cara de Feijóo, el principal candidato para reemplazar a Sánchez, apareció cuando acorraló al presidente con la corrupción dentro del gobierno. “¿Se compromete a pedirle a (José Luis Rodríguez) Zapatero que devuelva la comisión que cobró por el rescate de Plus Ultra?”, repitió el líder del PP ante el silencio de Sánchez. El gallego brilló en el minuto final, cuando apeló al votante de centro al pedir un voto “con memoria” y un “cambio necesario” después de ocho años de socialismo.

La peor nota se la llevó Abascal, que quedó expuesto durante todo el debate. Nervioso, abusando de la lectura y, por momentos, fuera de la discusión entre sus pares. Más de una vez le sobró tiempo en sus intervenciones. Utilizó la inmigración ilegal para justificar los problemas en vivienda, salud, educación y economía, aunque sin datos que sustenten esas afirmaciones. Respetó un pacto de no agresión con Feijóo, pero nunca supo contrarrestar al dueto progresista.

La moderadora intervino dos veces para llamarle la atención al líder de Vox por insultar a Sánchez, a quién calificó primero de “buitre” y después de “sinvergüenza”. Otro momento destacado fue cuando quiso tomar la iniciativa pidiendo al resto de los candidatos que se comprometieran a aprobar la eliminación de privilegios para la “casta” política, pero Sánchez le recordó que él cobra una subvención en materia energética.

A tres días de las elecciones, ninguno de los candidatos quiso salir en este debate de su zona de confort, después del fallido intento de Sánchez de apelar a un votante más moderado en el debate de la semana pasada. Todos salieron contentos del estudio y fueron a su búnker de campaña, como si hubieran aprovechado la última oportunidad para convencer su electorado.