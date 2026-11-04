Peña nombra nuevo director del Banco Central y presenta un proyecto para devolver los ahorros: “Quiero transmitir tranquilidad”

El presidente de Paraguay, Santiago ‌Peña, ⁠anunció este miércoles que envió al ​Senado ⁠un pedido de ⁠acuerdo constitucional para ​la designación de Raúl ‌Vera como nuevo ​titular del ​Banco Central, además de impulsar una ley que permita a los ahorristas recuperar los fondos adeudados en medio de la crisis desatada tras la intervención del banco local ​Ueno Bank.

Ueno, ‌propiedad del local Grupo Vázquez, ⁠cerró sus puertas el ‌martes y dejó a ⁠miles de ⁠clientes sin acceso a sus fondos.

“Quiero llevar traquilidad”, expresó el mandatario paraguayo al hacer el anuncio.

Mensaje al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/jvtinSipdQ — Santiago Peña (@SantiPenap) November 4, 2026

El escándalo financiero sacude al país por estas horas y puso bajo la lupa la solidez de uno de sus principales bancos digitales, que tiene 2,9 millones de clientes.

La entidad fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

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