“Pensé que moriría”: los relatos del horror en la estampida en Israel

JERUSALÉN.- Los participantes de la peregrinación a la que acudieron miles de judíos ayer por la noche en Israel aún están en estado de shock. La euforia por volver a celebrar festividades como antes de la llegada del coronavirus se convirtió en terror en cuestión de minutos tras la estampida que al momento dejó 45 muertos y 150 heridos y ya se conoce como una de las peores tragedias en la historia del país.

“Estábamos en la entrada, decidimos que queríamos salir pero luego la policía bloqueo la puerta, así que quien quisiera salir no podía hacerlo. Con esa prisa, nos caímos uno encima del otro, pensé que me iba a morir”, dijo al diario israelí The Jerusalem Post un testigo. “Vi gente muerta a mi lado”.

“Había cada vez más y más gente, hasta que la policía decidió simplemente quitas las vallas del costado y tratar de rescatar a la gente”, contó una de las personas heridas en el incidente desde su cama en el hospital al medio KAN News. “Tomó tiempo. Recuerdo que me acosté encima de alguien. La persona no respiraba”.

La estampida se produjo cuando un gran número de personas que trataban de salir del lugar se amontonaron en un pasaje estrecho, similar a un túnel, según testigos e imágenes de video. El peregrino que resultó herido agregó en conversación con el medio israelí que las personas comenzaron a resbalarse por unas escaleras, cayendo unas sobre las otras.

Una trágica estampida en Monte Meron, en el norte de Israel, con motivo de una peregrinación judía causó varios muertos y decenas de heridos DAVID COHEN - JINI PIX

“Hubo gritos; un desastre. Cada uno tratando de escapar del otro, pero no lograron sacar a nadie porque era un rompecabezas. Vi gente, niños, debajo de mí”, agregó el testigo a KAN.

“Estábamos parados y esperando a nuestros amigos, íbamos a entrar para el baile y esas cosas y de repente vimos a los paramédicos de la MDA corriendo, y como si estuviesen haciendo RCP en los niños”, dijo Shlomo Katz, de 36 años, al Jerusalem Post.

El evento se trató de Lag BaOmer en el Monte Merón, la primera gran celebración religiosa que se lleva a cabo de manera legal desde que Israel retiró casi todas las restricciones contra la pandemia de coronavirus. El país ha registrado un fuerte descenso de los contagios desde el inicio de una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo a finales del año pasado.

El vicepresidente del Departamento de Voluntarios de United Hatzalah, Lazar Hyman, adivirtió que “esta es una de las peores tragedias que he experimentado. No he visto nada como esto desde que entré en el campo de la medicina de emergencia en 2000”.

Paramédicos en la escena donde sucedió la tragedia. Hay al menos 45 muertos JACK GUEZ - AFP

“Estaba bloqueado; quiero rezar las oraciones de la mañana. Mira esto: mira lo que les están haciendo a los judíos”, dijo un devoto que intentaba entrar en la tumba. El devoto insistió en que la celebración debería continuar no obstante, diciendo “necesitamos orar por Rabí Shimon, necesitamos la celebración de Rabí Shimon”.

Esta mañana el servicio de ambulancias Zaka informó que la cifra de víctimas mortales había subido a 45. Su vocero, Motti Bukchin, explicó que las familias estaban siendo avisadas y que los cuerpos serían trasladados para su identificación.

Según el vocero, se espera que los entierros se celebren antes de la puesta de sol del sabbath, una jornada en la que no hay funerales.

El número de fallecidos igualó a los causados por un incendio forestal en 2010, que se considera la peor tragedia civil en la historia del país.

Zaki Heller, vocero del servicio nacional de emergencias, el Magen David Adom, informó que de las 150 personas hospitalizadas, seis están en estado crítico.

LA NACION