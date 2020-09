Plebiscito en Chile: mantener la distancia social y llevar un lápiz azul

Las multitudinarias marchas del año pasado contra el gobierno de Piñera condujeron al plebiscito constitucional que finalmente se votará en octubre con un protocolo estricto Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 19:28

SANTIAGO, Chile.- Un año después de las históricas manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera que exigieron la reforma constitucional, los chilenos se disponen a votar el 25 de octubre próximo el esperado plebiscito. Pero, eso sí, además de presentar el documento de identidad, deberán llevar su propio lápiz .

Así lo disponen las normativas de seguridad sanitaria dispuestas a 50 días de la consulta que debe decidir el cambio de la Carta Magna de la dictadura de Pinochet, vigente y casi inalterada hasta el día de hoy, para que los votantes puedan ir a las urnas y ejercer su derecho en medio de la pandemia de coronavirus.

Los votantes deberán firmar el padrón de mesa y votar "haciendo uso de su propio lápiz pasta de color azul o el que al efecto le proporcionará el presidente de mesa", señala un artículo del reglamento de votación.

Las disposiciones señalan asimismo que "deberán existir dos cámaras secretas por cada mesa receptora de sufragios instalada en los locales de votación" y que estas "no tendrán cortinas o puertas, a fin de impedir que el elector tenga contacto físico al ingresar a emitir su sufragio".

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, reiteró que el gobierno no impulsará reformas al sistema electoral para que los contagiados con Covid-19 puedan votar en el plebiscito.

"Cambiar las reglas del juego a 50 días el riesgo es alto. Cambiar la ley es lo más fácil. Pero si esto no funciona bien, ¿a quién le van a echar la culpa? No a los que cambiaron la ley, culparán al Servel, al gobierno, porque no se organizó bien, porque el sistema de voto por correo no resultó", dijo el funcionario.

El referéndum, convocado inicialmente para el 26 de abril, fue postergado para el 25 de octubre debido a la expansión del coronavirus. Pero surgieron dudas por los mecanismos que se utilizarían para desarrollar el proceso, entre ellas la cantidad de gente que acude a los centros y la distancia social, lo cual también fue reglamentado.

El plebiscito busca determinar si la ciudadanía quiere una nueva Constitución y, segundo, qué tipo de mecanismo prefiere utilizar para redactarla: Convención Constituyente (compuesta por el 100% de sus representantes electos) o una Convención Mixta (integrada por un 50% de parlamentarios).

Agencia ANSA