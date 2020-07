Poco para celebrar: sin toros ni multitudes, la fiesta de San Fermín que no fue

Me gusta Me gusta

Los habitantes de la ciudad de Pamplona, en el norte de España, vistieron prendas blancas y el tradicional pañuelo rojo el lunes para recordar lo que habría sido el inicio de su anual fiesta de San Fermín, que las autoridades cancelaron este año debido a la pandemia del coronavirus. Foto: Ander Gillenea - Fuente: AFP

Esta imagen compara la fiesta del San Fermín del año pasado con lo que sucede hoy en Pamplona Foto: Ander Gillenea - Fuente: AFP

Las imágenes comparativas entre la fiesta del año pasado y este año Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Al inicio de la tradicional fiesta asistieron solo los habitantes de Pamplona; no hay toros, no hay corridas Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Con más de 28.000 decesos por el coronavirus y una economía estancada después de un estricto confinamiento impuesto a nivel nacional, las autoridades de Pamplona consideran que hay poco que celebrar. Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

El inicio de la fiesta que suele congregar alrededor de 12.000 personas, este año reunió a apenas 400 en la plaza frente al ayuntamiento Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Por las calles hay despliegue policial para evitar fiestas improvisadas en bares y espacios públicos. Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

El alcalde de la ciudad, Enrique Maya, dijo que el 2020 "es un paréntesis en el que vamos a acumular ganas de fiestas para celebrar como se merecen los Sanfermines de 2021" Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Las calles en las que el año pasado corrían toros, hoy solo pasan caminando algunos habitantes de Pamplona Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Este año, la policía instalará 14 puestos de control en las estrechas calles del casco antiguo, esta vez no para controlar a los ríos de gente, si no para que no haya fiestas en las calles Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

La imagen de un juerguista corriendo el año pasado ilustra una calle vacía de Pamplona Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Las tradicionales esquinas donde los juerguistas se reunieron el año pasado Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

La entrada a la plaza que este año no recibirá toros, no habrá corridas y no hay público Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Vista de la plaza colmada de gente el año pasado Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Las gradas vacías deberán esperar hasta el año próximo Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Vista de la plaza sin público Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

La tradicional fiesta de San Fermín que se realiza desde años en Pamplona fue suspendida por la pandemia del covid-19 Foto: Jon Nazca - Fuente: Reuters

Fotos: Jon Nazca para REUTERS y Ander Gillenea para AFP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani