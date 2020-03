Por el freno de la economía, emergen los "nuevos pobres" en Italia

Roma desierta por el coronavirus Fuente: AFP - Crédito: Alberto Pizzoli

ROMA.- La pandemia de Covid-19 no le da tregua a Italia , donde crece la categoría de los " nuevos pobres ", víctimas de las durísimas medidas de cierre para detener la difusión del contagio, y sigue dándose un balance atroz de muertos. Ayer se contabilizaron 756 decesos más, una cifra dramática, aunque inferior a la de los últimos dos días (cuando hubo 889 y 969, respectivamente), que elevó el total de fallecidos a 10.779, aunque la curva del aumento de los contagios se estaría estabilizando .

La aparición de la categoría de "nuevos pobres" sumó preocupación a una situación ya de por sí alarmante. Tanto es así que anteayer el primer ministro Giuseppe Conte anunció un fondo de urgencia para erogar bonos-compra para las personas con más dificultades y evitar estallidos sociales y saqueos en el sur del país, evocados por diversos grupos aparecidos en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, el anuncio de un fondo de 400 millones de euros para entregar bonos-compra creó polémicas políticas con muchos dirigentes de la oposición, que acusaron que esa suma era insuficiente.

De hecho, con el correr de los días de bloqueo, aumenta el número de "nuevos pobres", personas que ya no tienen dinero para comer y que pasan a tener que depender de comedores ya existentes en muchas ciudades para ayudar a los necesitados, pertenecientes a diversas organizaciones benéficas, como Cáritas y otras.

¿Quiénes son los nuevos pobres? Comerciantes, peluqueros, cocineros y mozos, jardineros, empleados domésticos, pequeños empresarios, dueños de restaurantes y bares y cientos de miles de personas que trabajan en negro. "La solidaridad hacia las familias en dificultad es un camino obligado para el Estado, que también debe contrastar, con firmeza, comportamientos ilegales que perturban el orden público", aseguró la ministra del Interior, Luciana Lamorgese.

Ya no solo los sin techo -que en Italia superan los 50.000- necesitan comida y ayuda para su supervivencia, así como inmigrantes e indigentes, ya que los "nuevos pobres" son también los dueños de pequeñas tiendas, obreros, vendedores, etc.

"Estoy parado desde hace dos semanas, tengo cinco empleados que tienen mujer e hijos. No me avergüenzo, lo que más me asusta es la falta de liquidez. Si no tengo dinero, no les puedo pagar", contó al diario La Repubblica Agostino Addis, titular en esta capital de una pequeña empresa de construcciones.

Los alcaldes del sur del país, zona bajo amenaza de la criminalidad organizada, piden ya una "renta de cuarentena". "Las periferias del sur se están convirtiendo en polvorines sociales", alertó Claudio Fava, presidente de la antimafia siciliana.

En este contexto, la Protección Civil anunció ayer que en 24 horas se registraron 3815 nuevos casos (anteayer habían sido 3651), lo que eleva el total a 97.689. El número de curados, en tanto, fue de 646, con lo que el total de personas recuperadas ascendió a 13.030.

Como siempre, los peores números tuvieron que ver con Lombardía, la región más golpeada, donde se cuentan 6360 muertos totales y 1592 nuevos casos en las últimas 24 horas. Del total de las 73.880 personas positivas, la gran mayoría, 42.588, se encuentran en aislamiento domiciliario; 3906, en terapia intensiva (1328 en Lombardía), y 27.386, internadas con síntomas.

Aunque nadie se atreve a hacer pronósticos y hay expertos que indican que el pico del contagio aún no llegó, los epidemiólogos destacaron que se frenó el aumento de los contagios, que ayer tuvo un incremento del 5%, por lo que la tendencia se estaría estabilizando.

Optimismo

En días anteriores, el aumento había sido del 6,9% respecto del total, y en los precedentes, del 7,4% y del 8,2%, algo positivo si se tiene en cuenta que hasta el 22 de marzo el crecimiento porcentual había sido de dos cifras. Gianni Rezza, experto en infectología del Instituto Superior de la Sanidad, subrayó que Italia habría llegado a una fase de incremento "ya no sostenido", que podría dar paso a la tan esperada disminución.

En declaraciones a la prensa, Rezza llamó a no darles demasiada entidad a los datos cotidianos porque oscilan de acuerdo con el número de tests de diagnóstico realizados y al tiempo de respuesta de los laboratorios y otros factores. "También debe recordarse, por ejemplo, que los números de los nuevos casos reflejan contagios que tuvieron lugar hace tiempo: a las personas obviamente no se les hace el test-diagnóstico cuando surgen los síntomas, sino días más tarde", indicó.

Rezza también destacó que no debe sorprender el hecho de que la epidemia no disminuya pese a las durísimas medidas restrictivas implementadas en Italia, paralizada salvo actividades productivas esenciales y donde la gente es obligada a no moverse salvo urgencias, como compras de alimentos o de medicina.