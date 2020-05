Coronavirus. China: por primera vez, no detectan ningún caso positivo

Coronavirus. Un miembro del personal médico toma una muestra de coronavirus a una niña en Jian en la provincia central de Jiangxi de China el 13 de mayo de 2020 Fuente: AFP

Busca dar nuevas señales a la comunidad internacional respecto del control del virus

PEKÍN.- Por primera vez desde el comienzo de la crisis del coronavirus , las autoridades chinas anunciaron ayer que no se registró ningún nuevo caso en el país, una señal del gobierno de Xi Jinping a la comunidad internacional de que está en camino de dominar progresivamente la situación.

La Comisión Nacional de Salud anunció que no había nuevos casos positivos. Pero advirtió que 79 pacientes seguían en tratamiento, en tanto que otros 376 están en aislamiento y bajo observación como casos sospechosos.

China registra un total de 84.081 casos y 4638 muertos desde el inicio del brote en Wuhan, en diciembre pasado, tras lo cual instaló un estricto programa de contención, con cuarentenas en provincias enteras, cierres de actividades públicas y restricciones de viajes desde el extranjero.

Fuera de China continental, Hong Kong aumentó ayer su cifra de contagios a 1065 y continúa con cuatro muertos, mientras que Macao mantuvo sus 45 casos positivos.

China declaró superado el pico de la enfermedad a mediados de marzo. Para entonces, y después de haber llegado a registrar miles de casos diarios en las peores semanas, ya solamente encontraba unas pocas decenas como efecto del confinamiento absoluto en las áreas más afectadas y otras medidas de detección, control y tratamiento.

Los altibajos de la pandemia tuvieron otra marca positiva el 7 de abril pasado, cuando por primera vez no se registró ninguna muerte en todo el país. Se trató de un hecho significativo pero insuficiente en el contexto de una crisis sanitaria que estaba lejos de ser derrotada.

Solo un día después Wuhan levantó finalmente su bloqueo, la primera gran señal de que las cosas volvían a la normalidad. Desde entonces, las provincias fueron reabriendo gradualmente las escuelas, otra de las grandes señales de que las autoridades consideran el problema bien encauzado.

Pero las señales positivas no alcanzan a ocultar que la alerta continúa y las autoridades no se atreven a cantar victoria. "En estos momentos, la epidemia aún no está terminada", dijo esta semana el primer ministro chino, Li Keqiang.

En el mismo sentido, el régimen anunció ayer que mantendrá sus restricciones a los vuelos internacionales por lo menos hasta octubre debido a la pandemia.

Si bien el tráfico aéreo nacional volvió a la mitad de su nivel anterior a la crisis, se mantuvieron las restricciones en los vuelos del exterior. Desde finales de marzo permanece en vigencia una regla denominada "cinco-uno", que permite solo un vuelo por semana por aerolínea en una ruta a un país.

Rebrotes

Pese al cierre de fronteras, continúa el goteo de casos importados, la inmensa mayoría correspondientes a ciudadanos chinos que regresan del exterior. En las últimas semanas se detectaron algunos brotes en ciudades del nordeste de China, que obligaron a imponer de nuevo limitaciones.

Las autoridades instauraron medidas estrictas, incluida la interrupción de los servicios de transporte público para más de 100 millones de personas y el cierre de complejos residenciales en algunas ciudades.

Uno de esos casos se informó el 7 de mayo en la provincia nororiental de Jilin, en la frontera con Rusia y Corea del Norte, y hasta el momento se extendió a cerca de 50 personas, todas vinculadas entre sí.

Los funcionarios todavía no identificaron al "paciente cero", pero las sospechas incluyen a una mujer que trabaja en una lavandería en la ciudad de Shulan, y que puede haber estado en contacto con una o más personas de Rusia.

Shulan, cerca de la frontera rusa y con una población de 700.000 habitantes, decretó el confinamiento estricto de sus ciudadanos, similar al que existió en Wuhan.

El brote de esta región es limitado en comparación con el brote anterior en la provincia central de Hubei, donde se encuentra Wuhan y que dejó más de 68.000 infectados. La zona estuvo cerrada durante 11 semanas. Sin embargo, Pekín está tomando el brote con la misma seriedad. La ciudad de Jilin ya está preparando una respuesta de emergencia que podría convertir dos estadios en hospitales en 24 horas.

También el primer foco de la pandemia, Wuhan, detectó un rebrote en un complejo residencial, que infectó a cinco personas. La ciudad lanzó una campaña para efectuar pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes.

Agencias AP, AFP y DPA