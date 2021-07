Por qué fue histórico el vuelo al espacio de Jeff Bezos

NUEVA YORK.- El gusto que se dio este martes Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, de tripular su propia nave espacial, fue solo un pequeño adelanto de lo que podría convertirse en la nueva diversión de multimillonarios: flotar algunos minutos mirando la Tierra desde lo alto.

Durante poco más de diez minutos, el empresario estadounidense y los otros tres tripulantes -su hermano Mark, una aviadora de 82 años y un joven de 18-, cruzaron el límite de Karman, una frontera imaginaria que separa la atmósfera terrestre y el espacio exterior a bordo de la nave reutilizable, la New Shepard. ”¡Es increíble!”, “¡Ay Dios!”, gritaron los cuatro casi al mismo tiempo cuando la New Shepard pasó los 100 kilómetros de la Tierra, alcanzó la gravedad cero y sus cuerpos comenzaron a flotar.

Luego regresaron sanos y salvos a Tierra.

¿Por qué es histórico el vuelo de Bezos?

El histórico lanzamiento fue el primer vuelo suborbital sin piloto con todos pasajeros civiles y el primer vuelo con tripulación del cohete New Shepard de Blue Origin. Si el viaje hubiera tenido algún inconveniente técnico, sería solucionado desde Tierra. Pero también fue la culminación de un sueño de toda la vida para el magnate. Añadió que el viaje reforzó su compromiso con la solución del cambio climático y dijo que invertir en tecnologías espaciales podría ayudar a las generaciones futuras.

El momento en el que los tripulantes de la New Shepard salen de la cápsula espacial

¿Qué otros récords batió la New Shepard?

El viaje batió otros récords que abren enormemente el panorama de quiénes pueden convertirse en astronautas. Wally Funk, una aviadora de 82 años, es la persona de mayor edad en viajar al espacio, y el joven Oliver Daemenen, de 18 años, el astronauta de menor edad. Además, a bordo viajaba también Mark Bezos, hermano del magnate. En un video fue subido por Bezos, fundador de Amazon, a su cuenta de Instagram se ve el entusiasmo de los cuatro tripulantes que se chocan dentro del pequeño habitáculo y gritan de felicidad.

Alguien lanzó pelotitas de color naranja que contrastaban con el azul eléctrico de sus trajes. Este viaje inaugural es quizás una pequeña muestra de lo que el empresario busca con Blue Origin, su compañía, un turismo espacial y de elite para divertir multimillonarios.

Jeff y Mark Bezos, Oliver Daemen, y la pionera de la aviación Wally Funk, durante la conferencia de prensa Blue Origin

¿Cómo transcurrió el vuelo?

Diez minutos más tarde de la hora prevista, las 10.10 de la Argentina, la New Shepard fue lanzada desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamada Launch Site One, unos 40 kilómetros al norte de Van Horn, la ciudad más cercana. A los siete minutos del lanzamiento, la nave se separó de la cápsula que transportaba a Bezos y sus acompañantes y regresó íntegra a la Tierra.

En el espacio, colgado de tres paracaídas quedó flotando el pequeño habitáculo que lentamente emprendió el regreso a la Tierra hasta aterrizar en medio del desierto. Al tocar tierra, detrás de la ventanilla se podía ver al empresario sonriente y con los puños en alto. Pocos minutos después salieron los cuatro tripulantes. Hubo gritos y festejos con champagne y sombreros de cowboys. El vuelo duró poco menos de 11 minutos que se pudieron ver en directo desde BlueOrigin.com, la compañía de Bezos.

El momento en que Jeff Bezos y su tripulación caminan hacia el cohete New Shepard, de su empresa Blue Origin Blue Origin

¿En qué se diferencia el viaje de Bezos del de Branson el domingo pasado?

La misión de Bezos se concretó después de que el fundador de Virgin Galactic, el magnate británico Richard Branson, realizó el domingo pasado el primer viaje de turismo espacial. Pero la diferencia es que allí hubo un piloto. Durante una hora, el cohete avión Unity, cruzó la frontera final del planeta con seis tripulantes a bordo. Branson ya anunció que podría comenzar sus operaciones comerciales a principios del próximo año. Y ya lleva vendidos unos 600 billetes, que costaron entre 200.000 y 250.000 dólares cada uno.

A este duelo espacial entre multimillonarios se sumará en septiembre Elon Musk, quien lanzará Space X con la que también busca sumarse a la carrera del turismo espacial. ”Esto no es una competencia, se trata de construir un camino hacia el espacio para que las generaciones futuras puedan hacer cosas increíbles allí”, dijo Musk el lunes al programa Today en NBC. Además, la New Shepard llegó al espacio utilizando un motor de hidrógeno líquido/oxígeno líquido sin emisiones de carbono y, según Bezos, más ecológico que la de su competidor Virgin Galactic.

El viaje del Virgin Galactic duró 90 minutos.

¿Cómo se testeó la New Shepard, sin piloto?

La New Shepard realizó 15 vuelos sin tripulación para ponerla a prueba y testear los mecanismos de seguridad, como disparar la cápsula lejos de la plataforma de lanzamiento si el cohete explotaba o aterrizar con un paracaídas menos. En una rueda de prensa del domingo, el director ejecutivo de Blue Origin, Bob Smith, aseguró: “Aprendimos cómo hacer que un vehículo sea lo suficientemente seguro para que estemos dispuestos a poner a nuestros seres queridos en él y enviarlos al espacio”.

Así fue el despegue de la nave de Blue Origin que lleva a Jeff Bezos, fundador de Amazon, al espacio

¿El misterio del quinto pasajero que no viajó?

Además de los hermanos Bezos, Funk y Daemenen, hubo un quinto pasajero que pagó 28 millones de dólares por el pasaje en una subasta, pero no viajó. Aunque no trascendió la identidad del viajero frustrado, se supo que no pudo sumarse al vuelo por “conflictos de agenda”.

Jeff Bezos frente al mirador de la cápsula que lo llevó al espacio impulsado por el cohete reutilizable New Shepard

