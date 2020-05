Georgia Lee aún no puede recordar haber ido a la Universidad Crédito: BBC News

" Se me borraron los recuerdos de los últimos 5 años de mi vida ", reveló Georgia Lee en diálogo con la BBC. La joven de 23 años perdió cinco años de su memoria cuando sufrió encefalitis a causa de complicaciones por el virus del herpes . Se trata de una inflamación del cerebro, potencialmente mortal, que puede ocurrir cuando algunos virus se esparcen por el cuerpo.

"Tuve un dolor de cabeza constante durante unas dos semanas en un punto de mi frente", le contó Georgia. "Las pastillas no funcionaban. Entonces, un día le envié un mensaje a mi novio que no tenía ningún sentido". Más tarde ese mismo día, cuando su padre la vio se dio cuenta de que algo no estaba bien y la llevó corriendo al hospital.

Inicialmente, los médicos pensaban que tenía meningitis pero, tras sufrir una convulsión, fue diagnosticada con encefalitis. La ONG británica The Encephalitis Society ("La sociedad de la encefalitis) estima que esta enfermedad afecta cada año a más de 500.000 personas alrededor del mundo.

Cinco años esfumados

Cuando durante su internamiento en el hospital los médicos le preguntaban a Georgia su edad, ella respondía que tenía 17 años. Esto se debe a que no podía recordar nada de lo que hubiera ocurrido en su vida desde entonces.

La joven señala que aún siente que tiene menos de 23 y que su memoria nunca volvió completamente, al punto de que no recuerda nada de su paso por la universidad . Su recuperación incluyó volver a a aprender cada día cosas que son parte de la cotidianidad para la mayor parte de la gente como tomar el transporte público o visitar a los amigos.

La joven tuvo que volver a aprender a conducir Crédito: BBC News

"Cosas simples como subir sola a un autobús, ir de compras o visitar la casa de alguien son grandes pasos para mí ahora", comentó. También tuvo que tomar nuevamente su examen de conducir, porque no recordaba haberlo hecho cuando tenía 18 años.

Lo ocurrido también afectó sus relaciones. Para empezar, Georgia tuvo que redescubrir a su novio . "Tuve que volver a conocerlo de nuevo, al igual que a mis amigos de la universidad", señaló. "Primero, él estaba un poco nervioso, luego lo tomó poco a poco. Comenzó a hablarme de nuestro pasado y me mostraba fotografías de todo", agregó.

Georgia no recordaba su relación con su novio y tuvo que volver a empezar como si recién se conocieran Crédito: BBC News

La encefalitis de Georgia fue causada por el virus del herpes , pero en lugar de formar una llaga en sus labios se metió por su garganta antes de llegar hasta su cerebro. Los efectos secundarios pueden variar pero, junto a la pérdida de la memoria, Georgia perdió los sentidos del olfato y del gusto, y todavía no los recuperó. "No tengo nada de olfato. Y solamente puedo sentir la comida realmente picante y dulce, pero eso es todo", sentenció.

"Mis amigos ya tienen los empleos con los que soñaban y yo no estoy ni cerca de lograrlo", confesó conmovida. Lo cierto es que la enfermedad se apropió de parte del pasado de Georgia, pero a ella le preocupa que también pueda afectar su futuro: "Intento tener una perspectiva positiva pero tiendo a encontrar más fácil fijarme en lo negativo".

Volver a conocer a su novio, redescubrirlo, fue parte del proceso de recuperación de Georgia Crédito: BBC News

"Si realmente no tengo nada que decirles sobre mis estudios superiores, entonces ¿qué les puedo ofrecer a cambio de empleo", reflexionó. También le resulta difícil volver a conectarse con sus amigos, quienes ahora se encuentran en momentos de sus vidas distintos a los que ella recuerda.

"Siento que va a transcurrir mucho tiempo hasta que yo pueda hacer eso, seguir adelante y recuperar la confianza en mí misma. Desearía recordar mi universidad. Pero siempre pienso que tuve suerte de que solamente son cinco años y no toda mi vida la que desapareció ", concluyó.