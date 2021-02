La lista de candidatos se cerró en enero; faltan meses para la decisión final

OSLO.- Todavía falta pero ya se empieza a sentir. Los Premios Nobel se anuncian cada año en octubre pero ahora, a meses de ese momento, comenzaron a conocerse algunos detalles y entre ellos, una lista de nominados al de la Paz. ¿Quiénes la integran? Entre pocos más, el disidente ruso hoy detenido, Alexei Navalny, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la activista climática Greta Thunberg, y el yerno de Donald Trump.

Cada uno de ellos está respaldado por legisladores noruegos que tienen un historial de elegir al ganador desde 2014, con la excepción de 2019, dijo Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo.

Navalny, nominado por académicos rusos, fue nombrado por sus "esfuerzos por una democratización pacífica de Rusia" por el exministro noruego Ola Elvestuen. La OMS, por su programa Covax para asegurar un acceso justo a las vacunas Covid-19 para los países pobres. Y Thunberg, por ser una de "las principales voces en la lucha contra la crisis climática".

Asimismo el grupo activista que ella cofundó, Fridays for Future, también recibió un visto bueno. Como la alianza de vacunas GAVI, otro de los pilares de la lucha contra la pandemia.

La activista sueca Crédito: Instagram @gretathunberg

¿Y por qué Jared Kushner? El yerno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump; esposo de su hija Ivanka; y exasesor de la Casa Blanca está en la lista por el rol que desempeñó en las negociaciones que derivó en los "Acuerdos de Abraham", con la normalización de las relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Su nombre fue propuesto por Alan Dershowitz, uno de los abogados del expresidente, quien también figura entre el listado, como el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Otros nombres que aparecen entre los posibles elegidos son las activistas bielorrusas Sviatlana Tsikhanouskaya, Maria Kolesnikova y Veronika Tsepkalo por su "lucha por una elección justa y la inspiración para la resistencia pacífica", según un nominador, Geir Sigbjoern Toskedal.

Como además suele ser foco de atención para este galardón la libertad de información, entre los nombres que se conocieron también están el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Estados Unidos; el experiodista de Charlie Hebdo, Zineb el Rhazoui; el sitio web de noticias Hong Kong Free Press; la International Fact-Checking Network con sede en Estados Unidos; y Reporteros sin Fronteras (RSF) con sede en París.

Las nominaciones, que cerraron en enero e incluyen al movimiento antirracista y pro derechos civiles Black Lives Matter, no implican un respaldo del Comité Noruego del Nobel, que decide quién gana el premio. De hecho el grupo no hace comentarios al respecto, manteniendo en secreto durante 50 años los nombres de los nominadores y los nominados no seleccionados.

Una manifestación de Black Lives Matter

El proceso

¿Quiénes pueden nominar?

Miles de personas, desde miembros de parlamentos de todo el mundo hasta antiguos ganadores, están habilitados para proponer candidatos. También jefes de estado o políticos que sirven a nivel nacional, profesores universitarios y directores de institutos de política exterior. Si bien las nominaciones no son anunciadas por el comité oficial, aquellos que nominan pueden optar por hacerlas públicas.

¿Cómo es el procedimiento?

La fecha límite para postular las nominaciones fue el domingo 31 de enero a la medianoche, hora de Oslo. Una vez recibidas, la junta secreta las examina y las valida. Se necesita verificar las afiliaciones de las personas y si la nominación cumple con los criterios. Todo eso lleva tiempo. Es probable que hasta fines de febrero o principios de marzo no estén cerradas las nominaciones.

¿Cuándo se anuncia?

El sucesor del Programa Mundial de Alimentos se conocerá a principios de octubre. El premio de la Paz y los demás Nobel se entregan el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador Alfred Nobel. En 2020, los premios Nobel llegaron con un premio en efectivo de 10 millones de coronas (1,1 millones de dólares), que a menudo se comparte, junto con diplomas y medallas de oro.

Agencias Reuters, AP y AFP

