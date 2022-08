Protestas masivas y Parlamento tomado: las razones de la crisis política que azota a Irak

BAGDAD.- Una profunda crisis política golpea a Irak, donde miles de manifestantes opuestos al influyente líder chiita Moqtada al-Sadr protagonizaron el lunes una protesta en los límites de la zona fortificada del gobierno de Bagdad, donde los partidarios de al-Sadr mantenían este martes ocupado el Parlamento iraquí, que fue tomado por segunda vez en siete días, según medios extranjeros.

Casi diez meses después de las elecciones de octubre, Irak sigue sin un nuevo gobierno pese a las intensas negociaciones entre las formaciones.

Los partidarios del clérigo iraquí Moqtada al-Sadr, que protestan contra la candidatura de un bloque rival a primer ministro, corean consignas en el interior del parlamento iraquí en la Zona Verde de alta seguridad de la capital, Bagdad, el 31 de julio de 2022, un día después de irrumpir en él SABAH ARAR - AFP

Al-Sadr, un clérigo chiita que atrapó a miles de seguidores con su personalidad carismática y su discurso en contra de la influencia de Estados Unidos e Irán en Irak, se ha negado a trabajar con sus rivales tras la victoria de su movimiento nacionalista en los comicios. En julio, ordenó a los 73 miembros parlamentarios Sadristas que presenten su dimisión, una orden que siguieron debidamente, y fueron reemplazados por los ganadores de otros partidos que obtuvieron el segundo puesto en las elecciones de octubre.

Las tensiones aumentaron la semana pasada, después de que Al-Sadr rechazara al candidato al cargo de primer ministro, Mohammed Shayyah Al-Sudani, presentado por sus opositores, las influyentes facciones chiitas pro-iraníes que forman el Marco de Coordinación.

Un enfrentamiento político -casi 10 meses después de que los iraquíes acudieran a las urnas- enfrenta a dos facciones clave entre la población mayoritariamente chiíta del país, entre el populista Al-Sadr, con millones de devotos seguidores, y el poderoso Marco de Coordinación pro-Irán. ASAAD NIAZI - AFP

Es por eso que el sábado los partidarios del líder chiita Al-Sadr ocuparon el parlamento iraquí, tras entrar por segunda vez en pocos días en la ultraprotegida zona verde de Bagdad, profundizando la crisis política. Al- Sadr había pedido a sus seguidores que impulsaran “una revolución” para generar un cambio en el sistema político y la Constitución.

Los manifestantes ondeaban banderas iraquíes e imágenes de Al-Sadr dentro del edificio, mientras que miles de personas protestaban afuera.

Manifestantes iraquíes descansan dentro del edificio del Parlamento en Bagdad, Irak, el domingo 31 de julio de 2022. Anmar Khalil - AP

Contraprotesta

El lunes, una contraprotesta opuesta a la influencia de Al-Sadr fue convocada por una alianza de grupos con apoyo iraní, una perspectiva que avivó el temo a que se agravase el caos.

El Marco de Coordinación convocó a sus seguidores en torno al Puente 14 de Julio de Bagdad, que lleva a la fortificada Zona Verde donde se encuentra el Parlamento.

No obstante, la alianza dijo a sus seguidores que no entrasen en la zona y les pidió que “esperen instrucciones”. Eso indicaba a la gente que no se enfrentara a los seguidores de Al-Sadr, pero abría la posibilidad a prolongadas manifestaciones rivales, en un pulso contra el clérigo.

Iraquíes caminan a lo largo del puente afectado de Al-Jumhuriya que conduce a la Zona Verde de alta seguridad de Bagdad el 31 de julio de 2022, un día después de que los partidarios del clérigo iraquí Moqtada Sadr irrumpieran en el Parlamento dentro de la zona protegida SABAH ARAR - AFP

El grupo también pidió respeto por las fuerzas de seguridad del Estado e indicó a la gente que llevara banderas iraquíes, dado que la contraprotesta debía dar un mensaje de respeto a las instituciones estatales.

Las protestas generaron fracturas entre los líderes del Marco de Coordinación, ya que algunos miembros no estaban dispuestos a participar e hicieron llamadas a la calma. Otros presionaron en favor de una escalada.

Las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos y rociando con agua a las protestas, protegidos detrás de barreras de hormigón.

Las fuerzas de seguridad utilizan un cañón de agua para impedir que los partidarios del Marco de Coordinación entren en la Zona Verde de alta seguridad de la capital, Bagdad, el 1 de agosto de 2022 AHMAD AL-RUBAYE - AFP

Entre los opositores de Al-Sadr se encuentra una agrupación de partidos y milicias fuertemente armadas alineados en su mayoría con Irán.

Algunos manifestantes enarbolaron pancartas pidiendo la caída del primer ministro saliente, Mustafá al-Kadhimi, que permanece como interino hasta que se forme un nuevo gobierno.

Más tarde, se dispersaron varios grupos después de que el líder de la facción respaldada por Irán, Qais al-Khazali, les agradeciera su participación y les pidiera que se fueran a casa, mientras los seguidores de Al-Sadr seguían esta mañana en el Parlamento.

Manifestantes iraquíes posan con banderas nacionales dentro del edificio del parlamento en Bagdad, Irak, el domingo 31 de julio de 2022. Anmar Khalil - AP

Agencias Reuters, AFP y AP