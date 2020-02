Putin negó que busque "prolongar su poder" con cambios a la Constitución

Putin explicó que la propuesta de la reforma constitucional no busca "prolongar su poder" luego de que finalice su mandato en 2024. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 11:30

MOSCÚ.- Después de que se dio a conocer el proyecto realizado por miembros de una comisión gubernamental rusa, que intentaban darle la posibilidad al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de extender su cargo a Jefe Supremo, el mandatario habló al respecto y negó su intención de "prologar su poder".

Putin explicó que la propuesta de la reforma constitucional no busca "prolongar su poder" luego de que finalice su mandato en 2024. " Las enmiendas que propuse son simplemente dictadas por la vida (...) He adquirido la certeza al ejercer mis funciones de presidente y de jefe de gobierno que algunas cosas no funcionan como deberían", dijo Putin. Y justificó: "Por eso la propuse, no para prolongar mi poder".

En tanto, se preguntó: " ¿Deberíamos prolongar el poder del actual presidente? Pienso que no", agregó Putin, quien no puede volver a presentarse en 2024 porque alcanzó el límite constitucional de dos mandatos consecutivos.

"Quisiéramos evitar empantanarnos en una enmienda u otra, eso es cierto. Pero el hecho de que la discusión se esté llevando a cabo en un arco tan amplio me alegra porque más personas participan en el proceso, más popular será la Constitución y nuestros cambios", consideró.

El debate por la continuidad del líder ruso surgió en enero después de que el gobierno propusiera una serie de cambios que refuerza poderes del presidente. Los diputados rusos aprobaron el jueves por unanimidad y en primera lectura todas las enmiendas constitucionales. El presidente dijo que espera que el texto sea adoptado definitivamente de aquí a poco más de tres meses.

Putin, de 67 años, propuso cambios constitucionales que se consideraron como un mecanismo para retener su poder cuando su actual mandato presidencial termine. Después de que el líder del Kremlin planteó una la reforma de la Constitución, su primer ministro, Dimitri Medvedev, presentó su renuncia y la de todo su gabinete. Las reformas deben ser sometidas a votación de los rusos, pero aún no se sabe cómo se harán las reformas ni cuándo se llevarán adelante los debates.

Agencia AFP y ANSA