Putin usa la plataforma de los Brics para romper el aislamiento y recibir a varios líderes internacionales

Escuchar

MOSCÚ.- En los próximos días, el presidente ruso, Vladimir Putin, estrechará la mano de varios líderes mundiales, incluidos Xi Jinping de China, Narendra Modi de India, Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Masoud Pezeshkian de Irán, con el objetivo de demostrarle a Occidente que sigue contando con el apoyo de importantes aliados y que no está aislado en la escena internacional.

Todos ellos estarán el martes en la ciudad rusa de Kazán para una reunión del llamado grupo Brics, desafiando las predicciones de que la guerra en Ucrania y una orden internacional de arresto contra Putin lo aislarían internacionalmente.

En la cumbre BRICS de 2023 en Johannesburgo, Sudáfrica, líderes como Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, Xi Jinping de China, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, Narendra Modi de India y el ministro de exteriores ruso Sergei Lavrov posaron para una foto oficial del grupo. Alet Pretorius - Pool Reuters

La alianza, que tiene como objetivo contrarrestar el orden mundial liderado por Occidente, inicialmente incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero comenzó a expandirse rápidamente este año. Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita se unieron en enero; Turquía, Azerbaiyán y Malasia aplicaron formalmente, y varios otros países expresaron su deseo de ser miembros.

La Argentina, que había sido invitada a unirse al bloque durante la cumbre de agosto de 2023, estaba programada para convertirse en miembro pleno en enero de 2024. Sin embargo, tras la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, el país decidió retirarse del proceso de adhesión.

Por su parte, los funcionarios rusos ya lo ven como un éxito masivo. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo que 32 países confirmaron su participación y más de 20 enviarán jefes de Estado.

Aunque el presidente de Brasil, Lula da Silva, no asistirá debido a un accidente doméstico que sufrió el sábado, Putin celebrará unas 20 reuniones bilaterales importantes, dijo Ushakov, y la cumbre podría convertirse en “el mayor evento de política exterior jamás realizado” en suelo ruso.

El presidente ruso, Vladímir Putin, gesticula durante su reunión con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en la residencia estatal de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú, Rusia, el domingo 20 de octubre de 2024. Artyom Geodakyan - Pool Sputnik Kremlin

Óptica y acuerdos para Rusia

Para Putin, el grupo es una herramienta clave en su plan para derrocar el dominio mundial de Estados Unidos y destruir el poder del dólar estadounidense, un objetivo compartido en gran medida por China, pero no por otros miembros. Para los otros participantes, es una oportunidad de amplificar sus voces y narrativas.

Con Putin cada vez más seguro de una victoria rusa a medida que sus fuerzas avanzan en el este de Ucrania, la cumbre está diseñada para enviar el mensaje de que Rusia vuelve a ser un poderoso actor global con muchos amigos, más allá de haber invadido a su vecino y de más de dos años de esfuerzos de Estados Unidos por aislarla.

La reunión demostrará en Rusia y en el extranjero que “Rusia es realmente un actor importante que lidera este nuevo grupo que acabará con el dominio de Occidente: esa es su narrativa personal”, afirma Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center.

ARCHIVO: El presidente ruso Vladimir Putin, a la izquierda, habla con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, Uzbekistán, el 16 de septiembre de 2022. Sergei Bobylev - Pool Sputnik Kremlin

El Kremlin podrá hablar con actores importantes como la India y China para ampliar el comercio y eludir las sanciones occidentales. La India es un mercado importante para las materias primas rusas, mientras que China es el lugar donde Moscú espera hacerse con productos de doble uso y diversos artículos relacionados con el ámbito militar, afirma Gabuyev.

Rusia también quiere que más países participen en un proyecto de sistema de pagos conocido como BRICS Bridge, que sería una alternativa a la red mundial de mensajería bancaria SWIFT, lo que permitiría a Moscú comerciar con sus socios sin preocuparse por las sanciones.

Pero aunque Rusia impulsa la idea de que el bloque representa una alternativa al orden liderado por Occidente, no todos los miembros están de acuerdo con adoptar una postura abiertamente antioccidental. Mientras que países como Rusia y China buscan posicionar a Brics como una herramienta para acelerar el declive de Estados Unidos, otros miembros, como la India y Brasil, prefieren ajustar el orden global existente en favor del Sur Global, sin romper con Occidente. Esta falta de consenso quedó evidenciada cuando el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman decidió no asistir a la cumbre, enviando a su ministro de exteriores en su lugar, y Kazajistán rechazó la invitación para unirse al grupo, un golpe para Putin a pocos días del encuentro.

Metas para Irán y China

Se espera que Rusia firme un tratado de “asociación estratégica integral” con Irán, reforzando los lazos cada vez más estrechos entre Moscú y Teherán. Después de la invasión de Ucrania, Irán proporcionó a Moscú cientos de drones y ayudó a lanzar su producción en Rusia.

Por su parte, Irán quiere armas sofisticadas rusas, como sistemas de defensa aérea de largo alcance y aviones de combate para ayudar a repeler un posible ataque de Israel. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar cuando se le preguntó si el tratado incluirá asistencia militar mutua.

El presidente de China, Xi Jinping, pasa junto al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante la Cumbre 2023 de los BRICS en Johannesburgo, el jueves 24 de agosto de 2023. Marco Longari - Pool AFP

Para China, Brics es una de las varias organizaciones internacionales -junto con la Organización de Cooperación de Shanghái enfocada en la seguridad- a través de las cuales busca promover una alternativa al orden mundial liderado por Estados Unidos.

Xi presionó para ampliar Brics, y la cumbre de Kazán consolidará los lazos económicos, tecnológicos y militares en el bloque ampliado, dijo Willy Lam, un alto miembro de China en la Fundación Jamestown.

Beijing y Moscú también quieren ver si una nueva moneda internacional de comercio podría “desafiar la llamada hegemonía del dólar”, dijo Lam.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva canceló su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico, aunque participará por videoconferencia, informó la presidencia el 20 de octubre de 2024. EVARISTO SA - AFP

Aunque seguirán presentando un frente unido, los expertos están atentos a señales sutiles de que Xi se esté distanciando de Putin por la guerra.

“Si bien Putin querrá que la relación entre China y Rusia parezca tan buena como siempre, Xi también podría querer señalar a los estados occidentales y a otros que Beijing oficialmente sigue siendo ‘neutral’ en la guerra de Rusia en Ucrania y no es un aliado formal de Moscú”, dijo Eva Seiwert, experta en política exterior y seguridad del Instituto Mercator para Estudios de China en Berlín.

Actos de equilibrio para la India y Turquía

Por otro lado, se espera que la reunión de Modi y Putin pueda ver algún reequilibrio en sus lazos. Los amigos occidentales quieren que la India sea más activa en persuadir a Moscú para que ponga fin a la guerra. Modi ha evitado condenar a Rusia mientras enfatiza una solución pacífica.

Su reunión será la segunda en meses. Modi visitó Rusia en julio, vio al presidente Volodimir Zelensky en Ucrania en agosto y viajó a Estados Unidos para ver al presidente Joe Biden en septiembre.

“La India no puede simplemente abandonar a Rusia debido a sus profundos lazos de defensa, la cuestión del equilibrio de poder regional y la lógica del multi-alineamiento”, dijo Raja Mohan, profesor del Instituto de Estudios del Sur de Asia en Singapur. “Al mismo tiempo, también construye y desarrolla sus relaciones con Estados Unidos y Occidente porque ahí es donde la lógica del desarrollo económico y crecimiento tecnológico de India depende de la asociación”.

El primer ministro de India, Narendra Modi , izquierda, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, asisten a una reunión durante la Cumbre 2023 de los BRICS en el Centro de Convenciones Sandton en Johannesburgo el jueves 24 de agosto de 2023. Marco Longari - Pool AFP

Kanwal Sibal, exsecretario de Relaciones Exteriores de la India y exembajador en Rusia, dijo a The Washington Post que el valor de la organización radica en ser un grupo contrapeso que presenta sus puntos de vista sobre la reforma del sistema internacional y cómo debería ser gobernado, no como un bloque antioccidental.

“Para nosotros, Estados Unidos es, con mucho, el socio más importante en términos de nuestro crecimiento futuro, tecnologías y acceso a tecnologías, y por lo tanto, no queremos una situación en la que Brics se convierta en el punto focal de conflicto con Occidente en los frentes económico y político”, dijo en una entrevista.

“Entonces, mientras estemos ahí, nos gustaría tener más cooperación dentro de Brics y trabajar en una agenda positiva para la forma del sistema internacional de manera cooperativa, en lugar de confrontacional”, agregó. “De lo contrario, los Brics se moverán en una dirección que se volverá marcadamente antioccidental”.

El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, gesticulan durante la Cumbre de los BRICS de 2023 en el Centro de Convenciones de Sandton, en Johannesburgo, el 24 de agosto de 2023. MARCO LONGARI - AFP

La India y Brasil ven a Brics principalmente a través de una lente económica para promover una distribución más equitativa del poder en el sistema internacional, mientras que “China y Rusia lo ven más como un foro geopolítico”, dijo Chietigi Bajpayee, que estudia el sur de Asia en Chatham House en Londres.

Otro participante clave es Turquía, que ha solicitado unirse al grupo Brics. Esto ocurre en un momento en que el miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea está cada vez más frustrado con Occidente. Las conversaciones de adhesión de Turquía a la UE se han estancado desde 2016 debido a disputas con Chipre y preocupaciones sobre los derechos humanos.

Las relaciones de Turquía con Washington se han tensado por su eliminación del programa de aviones de combate F-35 tras la compra de un sistema de defensa antimisiles ruso. Erdogan también ha acusado a Estados Unidos y otros aliados occidentales de una supuesta “complicidad” en las acciones militares de Israel en Gaza.

Ser miembro de Brics ayudaría a Erdogan a “fortalecer su propia posición” en un momento en que los lazos con Occidente están en su punto más bajo, dijo Gonul Tol, director del programa de Turquía en el Instituto de Medio Oriente con sede en Estados Unidos.

Agencias AFP, AP y diarios The Washington Post y The New York Times

LA NACION

Temas RusiaChinaBrics