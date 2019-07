Qué piensan los jóvenes que impulsan las manifestaciones

Buscan mantener los beneficios que tenían bajo dominio británico; le tienen pánico al régimen chino

Wenxin Fan SEGUIR Joyu Wang SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019

HONG KONG.- La masa de personas vestidas de negro que en las últimas horas protestó en Hong Kong estaba compuesta de cientos de miles de historias individuales. Muchos de los que marcharon anteayer y ayer salían a las calles para protestar por primera vez, una abrumadora mayoría eran jóvenes.

En 2003, el vendedor de autos Chapman Chung acompañó a su madre a una protesta: fue su primera vez. La semana pasada, fue el quien la convenció de salir a marchar nuevamente, hombro a hombro con miles de personas más.

"Es nuestro movimiento, es nuestro momento", dice Chung.

En los días previos, Chung ayudó a coordinar la logística de la protesta vía Telegram y WhatsApp. Durante la marcha enarboló un cartel alentando a la gente a votar en las elecciones locales. Y cuando un legislador retiró su apoyo a la ley de extradición, Chung dice haber recordado: "Nosotros tenemos el poder de lograr esas cosas".

Chung dice que hace negocios con China y que algunos de sus amigos del continente apoyan la ley de extradición. Dice que en cierto sentido las cosas han mejorado en China -social, política y, por supuesto, económicamente-, pero que de todos modos le preocupa que sus libertades sean cercenadas.

"Si uno confía en el gobierno chino, entonces esta ley lógicamente es buena", dice Chung. "Pero en el fondo, seguimos desconfiando".

La semana pasada, la catedrática universitaria Minnie Li tuvo que ser hospitalizada durante unas horas tras realizar una huelga de hambre de 90 horas en protesta por la ley de extradición.

Li es oriunda de China continental, pero está radicada en Hong Kong, y dice haberse desilusionado del Partido Comunista tras haber sabido la verdad sobre la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989.

Para Li, protestar contra la ley de extradición está en línea con la lucha contra la discriminación de género, uno de los temas que más la preocupan. "Ambas demandas son contra las autoridades que quieren imponer su poder sobre nosotros", dice Li.

De los cientos de miles de chinos del continente que viven en Hong Kong, Li fue uno de los pocos cientos que salieron a apoyar públicamente la protesta, un gesto que podría acarrearle represalias si vuelve a China. Según Li, su objetivo es demostrarles a las autoridades de Hong Kong que los inmigrantes del continente no son indiferentes a la política.

Tom Fung, estudiante avanzado de idioma e historia chinas, dice que el debate por la ley de extradición le genera infinidad de sentimientos, pero que queda claro que tendría un enorme impacto en las vidas de los habitantes de Hong Kong.

"Me siento perdido e impotente frente al futuro de Hong Kong", dice Fung. "Antes era demasiado optimista sobre la independencia de Hong Kong, pero ahora es un hecho innegable que la independencia es imposible, porque China maneja la canilla de los recursos de Hong Kong", incluidas la energía eléctrica y el suministro de agua potable.

La familia de Fung apoya al gobierno y se opone a las protestas, y el joven recuerda que se enteró de la masacre de Tiananmen gracias a sus profesores de Historia.

"Empiezo a pensar que llegará el tiempo en que mis hijos y nietos que vivan en Hong Kong no van a poder usar Facebook, no van a poder expresarse libremente por internet", dice Fung. "Van a vivir en la oscuridad, y eso me hace sentir perdido".

A Athena Lam le fascina la geografía, especialmente los terremotos. Dice seguir todas las noticias sobre Sudán desde su cuenta de Instagram. En la escuela católica para mujeres a la que asiste en Hong Kong, los maestros les pidieron a los alumnos que rezaran por la ciudad desde la seguridad de sus casas, pero que no participaran de las marchas.

Athena se negó. "A nosotros también nos importan los problemas sociales", decía Athena desde la marcha, la primera de su vida, a la que asistió con tres compañeras de clase. "Se trata de nuestro futuro, porque vamos a crecer y vamos a seguir viviendo en Hong Kong".

Athena también dijo estar indignada. Cuando Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, comparó su decisión de impulsar la ley de extradición con una madre que se niega a darle el gusto a su hijo, a Athena le pareció "muy autoritario".

A la actriz Venus Cheung el proyecto de ley de extradición la atemoriza, ya que implica que Hong Kong enviaría a personas a juicio en China continental, cuyo sistema de Justicia es más opaco. "Si se aprueba, todos viviremos en un régimen de terror", dice Cheung. "Corre riesgo nuestra libertad de expresión".

Cheung es pesimista sobre el futuro de su ciudad y desconfía del gobierno chino. "No hay futuro en Hong Kong. Quieren controlar todo".

Traducción de Jame Arrambide