“¿Qué tal el cachetazo que te dieron?”: la incómoda pregunta de un niño a Macron y qué le respondió

PARÍS.- El cachetazo que recibió la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, volvió este jueves a la escena pública, cuando un niño le preguntó al mandatario por el incidente durante la visita a una escuela primaria.

Macron visitaba el centro en la localidad Poix de Picardie, dentro de un recorrido por la región del norte para promover la lectura, cuando uno de los alumnos levantó la mano para hacerle una pregunta. “Dime”, dijo el presidente. Y el chico lo interrogó de forma coloquial: “¿Qué tal el cachetazo que te dieron?”.

Emmanuel Macron interpellé par un enfant dans une école à Poix, en Picardie pic.twitter.com/xMi5IQFW6d — BFMTV (@BFMTV) June 17, 2021

“No pasa nada, pero no es agradable. Y no está bien, no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio” del colegio, respondió Macron. El agresor “hizo mal”, insistió.

El incidente que causó el interés del niño tuvo lugar el pasado 8 de junio, durante una visita de Macron a la localidad de Tain-I’Hermitage (Croma).

Macron se acercó a un grupo de personas y conversó brevemente con un hombre, que tomó su antebrazo y lo golpeó en la cara. El hecho provocó la indignación de toda la clase política francesa, aunque el presidente lo relativizó, al calificarlo de “actos aislados” cometidos por “individuos ultraviolentos”.

“No hagamos decir a este acto tonto y violento (la bofetada) más de lo que hay que hacerle decir”. “Hay que relativizar y no trivializar nada”, pero “no es grave recibir una bofetada cuando se va a una multitud”, añadió. El agresor, en tanto, fue identificado como Damien Tarel, de 28 años, quien fue detenido y acusado por “violencia contra persona que ostenta autoridad pública”. El 10 de junio, Tarel -que dijo estar desempleado y vivir de la asistencia social- fue condenado a 18 meses de prisión. Asimismo, se le ordenó realizar trabajos o someterse a formación, y se le prohibió llevar armas durante cinco años.

