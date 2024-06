Quién es Willyrex, el youtuber español que cenará con Javier Milei

Escuchar

En el marco de su viaje a España esta semana, Javier Milei compartirá una cena con el youtuber español Guillermo Díaz, más conocido como Willyrex. El encuentro fue confirmado por el influencer a través de su podcast Spicy4tuna: el Presidente y el afamado español asistirán el próximo viernes 21 de junio a la Cena de la Libertad, donde se le entregará al libertario el premio Instituto Juan de Mariana 2024 por “una defensa ejemplar de las ideas de la libertad”. El evento, que tendrá lugar en el Casino de Madrid, cuenta con entradas agotadas.

“La semana que viene vamos a la Cena de la Libertad con Milei”, confirmó Willyrex. Tras ello, reflexionó: “Yo estaba pensando, ‘vale, lo pongo en mis redes sociales’, pero hemos sido siempre como muy blancos; nunca he hablado ni de política, ni de religión ni de fútbol. Para mí eran tres cosas que no se podían tocar, también porque me dan absolutamente igual”.

En ese marco, indicó: “Pero ahora, Milei, ¿Qué hago? Ahora mismo al 90% de los argentinos les caigo bien, pero si me pongo en una foto con Milei... Entonces, riesgo-recompensa, ¿merece la pena? Tengo este dilema”.

Como que willyrex va a cenar con milei ???



Top 10 colaboraciones inesperadas pic.twitter.com/KNDVS2pEdQ — ElBuni (@therealbuni) June 17, 2024

Quién es Willyrex: embargado y endeudado con el fisco

Willyrex es madrileño y tiene dos canales de YouTube con los que suma más de 35 millones de suscriptores. Es considerado como uno de los grandes pioneros de la comunidad de creación de contenidos en esa plataforma. Además, en su podcast Spicy4tuna habla sobre inversiones y noticias de actualidad económica y política.

En 2022 se casó con su pareja Cristina Urbiola, con quien ya tiene un hijo en común y otro en camino.

El joven de 31 años reside en Andorra desde hace 10 años y se encuentra en una situación financiera complicada con la Agencia Tributaria española. Ésta le prohíbe temporalmente disponer de al menos tres propiedades en Barcelona, dos de ellas ubicadas en zonas exclusivas como Pedralbes y Sarrià-Sant Gervasi, y una participación en un local en la misma área. La restricción fue impuesta a finales de octubre de 2022 debido a una inspección sobre sus deudas personales de 600.000 euros con el fisco.

Según medios locales, los inmuebles están registrados a nombre de la sociedad Willyrex SL, de la cual el youtuber posee el 100% del capital social. La Agencia Tributaria embargó cautelarmente sus participaciones en la empresa, incluyendo las propiedades, para evitar que los liquide y eluda la deuda.

En enero, por decisión de la Agencia Tributaria de España, le embargaron sus dos departamentos en Barcelona, por lo que tiene prohibido venderlos o alquilarlos. También tuvo que pagar una exorbitante suma de dinero de multa al ser encontrado culpable de evadir impuestos entre 2013 y 2014.

Este año, habló de su situación impositiva y aseguró que la investigación la hizo un periódico. “Me han puesto cosas que son mentiras para que yo responda” , expresó.

LA NACION