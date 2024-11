Reapareció el ex de Giorgia Meloni después de la escandalosa separación: “Hay una familia que debería haber protegido y no lo hice”

ROMA.- A trece meses de su escandalosa ruptura con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, su expareja, Andrea Giambruno, salió a hacer un “mea culpa” público.

“Hay una mujer que debería haber protegido, una familia que debería haber protegido y no lo hice”, reconoció Giambruno, periodista de 43 años, en la primera entrevista que concedió desde octubre de 2023, cuando salieron a la luz audios sexistas que no sólo tiraron por la borda su relación de diez años con la líder de Hermanos de Italia, con la que tuvo una hija, Ginevra, sino también su carrera.

“Fui superficial y lo estoy pagando cotidianamente, quizás de modo excesivo”, admitió Giambruno, que volvió a ponerse bajo los reflectores en un programa de Rete4, Diritto e Rovescio (El derecho y el revés), del coloso televisivo Mediaset -propiedad de la familia del fallecido expremier y magnate Silvio Berlusconi-, el mismo que reveló los audios sexistas que Giambruno, siendo presentador de otro programa de la misma red, había hecho fuera de aire, desatando la furia de Meloni.

Andrea Giambruno, entonces pareja de la nueva primera ministra italiana Giorgia Meloni, y su hija en la ceremonia de toma de posesión del nuevo Gobierno italiano en el Palacio del Quirinal de Roma el 22 de octubre de 2022. FABIO FRUSTACI - ANSA

“¿Me puedo tocar el paquete mientras hablo contigo?”, “¿Estás de novia?” o “¿Eres una persona de mente abierta?”, fueron algunas de las frases que Giambruno pronunció ante algunas mujeres del mismo programa, que fueron divulgadas por el programa satírico Striscia la noticia, siempre de Mediaset, a mediados de octubre del año pasado.

En uno de los videos también se lo escuchaba a Giambruno admitir que tenía una aventura con otra mujer y decirles a sus colegas que podían contar con él para practicar sexo en grupo. “¿Sabes que yo y [nombre omitido...] estamos teniendo una historia? Todo Mediaset lo sabe, ahora ustedes, pero buscamos un tercer participante porque hacemos tríos, incluso cuartetos...”, decía. Tras revelarse estos audios, a través de sus redes sociales Meloni dio por terminada su relación.

Trece meses después de esa separación de la premier, a quien había conocido en un estudio televisivo de Mediaset, Giambruno confesó que sintió vergüenza al volver a ver esas imágenes grabadas fuera de aire cuando era presentador del programa Diario del giorno. “Porque yo no soy así. Creo que tardé dos meses en volver a ver ese extracto. La primera vez que lo vi no me reconocí, sentí vergüenza de mí mismo porque no soy así. Volver a verme en ese fuera de aire fue un trauma y después de 13 meses creo que es correcto disculparme”, afirmó.

La premier italiana Giorgia Meloni, en el centro, y su pareja Andrea Giambruno llegan para el estreno de esta temporada en la Ópera de la Scala, en Milán, norte de Italia, el 7 de diciembre de 2023. Alessandro Bremec - LaPresse

“No soy machista y no soy un acosador, sin embargo, fui definido como tal por muchos”, lamentó Giambruno, que el verano (boreal) pasado, por el bien de la hija que tiene en común con Meloni, de 47, compartió algunos días de vacaciones en Puglia con ellas junto a otros parientes y amigos.

“Sentí mucho que pintaran a Andrea como un monstruo”, siguió el presentador, hablando en tercera persona y que había sido bautizado como el primer “first gentleman” de Italia cuando Meloni, tras las elecciones de fines de 2022, logró convertirse en la primera mujer que llega a ser primera ministra de la península; aunque también era apodado “el Ken de Meloni”.

“Te cuento una anécdota: mientras estaba en el sillón con mi hija, el invitado de un programa me definió ‘acosador serial’”, contó asimismo el ex de la premier. “Yo no soy un acosador”, protestó. “Hay que tener cuidado cuando se utilizan las palabras. Esta experiencia me hirió mucho y a mi hija siempre le diré que tiene confiar en los hombres de esta sociedad, pero con los ojos abiertos y la cabeza sobre las espaldas”, sumó.

La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni (I) durante una ceremonia de bienvenida el 5 de abril de 2023 a la llegada de su homólogo español a Roma. Y Andrea Giambruno en el Parlamento de Roma el 25 de octubre de 2022. ANDREAS SOLARO - AFP

Hablando ante Paolo Del Debbio, Giambruno también reconoció que aquellos involucrados en sus comentarios fuera de aire son personas que conoce desde hace años, ante quienes confundió “un clima de amistad con un clima de trabajo”. “Fue un error que no volvería a cometer. Le pedí disculpas a los colegas y las aceptaron porque saben qué clase de persona soy. Entre las personas que se mantuvieron cercanas está la que involucré en el fuera de aire, así que, evidentemente, no soy tal monstruo”, añadió.

“Mi vida quedó destruida en el lapso de una noche… Ahora quisiera que me dejaran en paz, quisiera retomar la carrera para la que estudié, no es que antes trabajaba de panadero, pero quisiera que me dejaran tranquilo. Espero que lo peor haya quedado atrás y ahora pido ser juzgado por lo que haré”, también dijo el periodista.

En su entrevista -que justo apareció en un momento delicado para el gobierno de Meloni debido a disputas internas-, Giambruno también aludió a algunas gaffes que había protagonizado antes del escándalo y a una suerte de complot en su contra: “Cuando te das cuenta de que detrás hay un diseño planeado… Yo era un periodista como muchos otros, pero para alguien ya no podía ejercer la profesión porque cualquier cosa que dijera no estaba bien y era relacionada con la primera ministra, que tenía que responder por los dichos de Giambruno. Es una locura”, comentó. Aunque destacó que no se sentía para nada una víctima.

Elisabetta Piqué Por