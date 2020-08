El líder de Corea del Norte, según la prensa local, encabezó una reunión de su partido para tratar la crisis del coronavirus y la llegada de un tifón Crédito: DPA

SEÚL.- En un gesto que podría entenderse como un mensaje para acallar los rumores sobre su salud, Corea del Norte difundió imágenes de su líder, Kim Jong-un, al frente de la tercera conferencia política de alto nivel en semanas, en la que alertó sobre la respuesta del país al coronavirus y sobre la posible llegada de un tifón durante la madrugada del jueves.

Luego de que se dijera que había delegado tareas en su hermana porque no tenía estado físico para hacerse cargo de todo, después de que desde Corea del Sur se afirmara que estaba internado en coma, la prensa norcoreana difundió imágenes de Kim, de blanco, en una de las puntas de una mesa ovalada, frente a un micrófono. Incluso, en una de las fotos aparece con un cigarrillo en su mano.

Así al líder se lo vio al frente de la comisión del Partido de los Trabajadores. Corea del Norte, que cerró muy rápidamente su frontera cuando el Covid-19 irrumpió en China, su vecina y aliada, aún no confirmó ni un caso de contagio en su territorio. Sin embargo, pese a las sospechas de que el brote sí llegó al país, la crisis impactó en la economía, afectada debido a que China es su principal socio comercial.

En el evento, Kim admitió "algunas lagunas" en la prevención y pidió medidas más contundentes para remediar estas "carencias" en la nación, que podría verse fuertemente afectado en caso de no poder controlar el coronavirus debido a su infraestructura de salud insuficiente.

El mes pasado Pyongyang ordenó el confinamiento de la ciudad de Kaesong, cercana a la frontera con Corea del Sur, y afirmó que un desertor había sido detenido cuando acababa de entrar ilegalmente desde la otra Corea y que era sospechoso de ser positivo por coronavirus. Pero las restricciones se levantaron posteriormente y este caso posible de covid-19 nunca fue confirmado.

Sobre el tifón, identificado como Bavi, que está previsto llegue a la costa noroeste de la Península de Corea al amanecer y tiene vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora, hoy el diario oficial de Pyongang Rodong Sinmun instó al país a demonstrar una "unidad resuelta" en la lucha para proteger "a la gente y a los activos del socialismo de los desastres naturales". "Deberían participar como uno en la lucha por evitar los daños del tifón, compartiendo la conciencia de crisis con el Partido", dijo el periódico. "Deberían dirigir sus mayores esfuerzos a garantizar que no se pierden vidas".

En el mismo tono habló Kim en la reunión, quien ordenó a todos los trabajadores ser conscientes de la importancia del trabajo para prevenir daños e instó a todos los sectores de la economía nacional a tomar medidas inmediatas, según lo publicado por la agencia de noticias Yonhap.

La semana pasada, en otro mensaje algo inédito para el país, el líder de Corea del Norte admitió que la economía está dañada a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la pandemia y las inundaciones.

Las versiones

Horas atrás los servicios de inteligencia surcoreanos habían afirmado que Kim delegó una parte de sus prerrogativas en su hermana Kim Yo-jong debido a su "estrés". Un exconsejero del difunto presidente surcoreano Kim Dae-jung había incluso afirmado que pensaba que Kim estaba en coma, pero sin dar ninguna prueba.

El estado de salud del líder norcoreano es un secreto de Estado muy bien guardado, en un país donde la libertad de prensa no existe, por lo que los rumores al respecto son recurrentes. En abril, las alarmas se habían vuelto a disparar cuando Kim no fue visto durante tres semanas y no hubo fotos oficiales del líder durante las celebraciones del aniversario del nacimiento de su abuelo, Kim Il Sung, fundador del régimen, una fecha muy importante en el calendario político norcoreano.

