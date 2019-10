Reclamos para hacer cambios de fondo

Eugenio Tironi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2019

SANTIAGO, Chile.- Cuando se habla de pacto social en Chile es una metáfora que se refiere a ciertas reglas de juego que abarcan no solo la dimensión política, sino también la dimensión de cómo se distribuye la carga en materia tributaria, de las obligaciones de cada una de las partes que componemos la sociedad y de cómo se garantizan los derechos de cada una de las partes.

Ahora, ese no es un pacto que se alcanza en un cenáculo o un centro de investigación o una universidad, sino que es algo que se construye, se elabora, se compone en las instituciones democráticas, instituciones que nacen del voto popular y se traducen en parlamentos, gobiernos, tribunales.

Hay que tener cuidado, por lo tanto, de no exagerar con la metáfora del pacto social.

Y además se debe tener en cuenta que tampoco es que los gobiernos han sido insensibles.

No es que hayan sido indiferentes a las demandas, no es que el país no haya avanzado o mejorado, no es que llevemos 30 años dormidos y solo ahora despertamos.

Lo que pasa es que la gente está exigiendo más celeridad, más rapidez, y atacar esas cuestiones no de un modo paliativo, con instrumentos que mitiguen. Lo que se exige es redistribuir de otra manera el poder, la riqueza, los privilegios y los costos, incluso los mismos costos de la protesta.

Alerta

Yo creo que esto que está sucediendo es un llamado a la clase dirigente para que haga cambios rápidos y de fondo, porque aquí hay mucha gente que la está pasando mal.

Se había dado por descontado que en Chile había disciplina, paz, cohesión social. Y esa certeza se ha revelado que era mucho más frágil y ahora estalló.

Entonces hoy día tenemos que plantearnos que todos vamos a tener que contribuir a esto, y eso significa para todos nosotros impuestos que vayan en beneficio de los grupos más necesitados y reducir la desigualdad.

Sociólogo y asesor de la escuela de gobierno de la Universidad Católica