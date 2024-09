Recuperan un equipo clave del yate que se hundió en Sicilia: qué datos podría revelar sobre el accidente

Escuchar

PALERMO.- Los buzos de la Marina italiana recuperaron el equipo de videovigilancia del superyate que se hundió el mes pasado frente a las costas de Sicilia, accidente en el que murieron el magnate británico de la tecnología Mike Lynch y otras seis personas, informó el viernes una fuente cercana al caso.

La recuperación del equipo podría ayudar a explicar por qué el Bayesian, de bandera británica, se hundió durante una fuerte y repentina tormenta frente al puerto de Porticello, cerca de Palermo, el 19 de agosto, un suceso que ha desconcertado a los expertos navales.

Las autoridades italianas recuperaron los cuerpos de todas las víctimas del accidente. AFP

La hija de 18 años de Lynch, cuatro invitados y el cocinero murieron cuando el yate de 56 metros de eslora volcó y se hundió en cuestión de minutos. 15 personas, entre ellas la esposa de Lynch, sobrevivieron y fueron rescatadas por una embarcación cercana que resultó ilesa.

Los buzos altamente especializados están inspeccionando los restos del naufragio en nombre de los fiscales que investigan el hundimiento.

Un grupo de personas se abraza en el muelle de Porticello, cerca de Palermo, el 22 de agosto de 2024, tres días después del naufragio del yate de lujo Bayesian, de bandera británica. ALBERTO PIZZOLI - AFP

A última hora del jueves, recuperaron partes de la cubierta, material informático, sistemas de videovigilancia, discos duros y otros equipos diversos, según la fuente. Los dispositivos electrónicos se enviarán a laboratorios especializados fuera de Sicilia para comprobar su estado y posiblemente recuperar datos, añadió la fuente.

Daniele Governale, un oficial de la guardia costera en Palermo, dijo que los buzos estaban utilizando una cámara hiperbárica que les permitía hacer inmersiones repetidas de hasta 40 minutos.

Los guardacostas tomaron imágenes submarinas con un vehículo teledirigido que ayudarán a elaborar un plan para salvar el yate.

Rescatistas llevan un cuerpo después de que los buzos regresan en el puerto de Porticello, cerca de Palermo, el 22 de agosto de 2024. ALBERTO PIZZOLI - AFP

Tres miembros de la tripulación, entre ellos el capitán neozelandés James Cutfield, están siendo investigados por homicidio involuntario y naufragio. No obstante, ser investigado no implica culpabilidad y no significa que se vayan a presentar cargos formales.

Investigación

El hundimiento del superyate Bayesian ha generado numerosas preguntas, especialmente porque la embarcación contaba con equipos de navegación de última generación y un capitán experimentado al mando.

Los fiscales han declarado que la investigación llevará tiempo y que será necesario sacar los restos del naufragio del fondo del mar. El Bayesian yace sobre su costado derecho, a unos 50 metros de profundidad.

El repentino mal tiempo que provocó el siniestro no había sido anticipado por los sistemas de alerta meteorológica, lo que ha levantado sospechas sobre posibles fallos en la planificación del viaje o incluso en la estructura del yate.

Entre las víctimas, además de Mike Lynch, estaban su hija de 18 años, dos amigos cercanos de la familia, una pareja de empresarios, y el cocinero del yate, quienes murieron cuando la embarcación de 56 metros de eslora volcó y se hundió en cuestión de minutos. Las autoridades han revelado que cuatro de las víctimas fallecieron por asfixia y no por ahogamiento, lo que sugiere que quedaron atrapados en los compartimentos cerrados del yate mientras este se hundía rápidamente bajo las aguas.

Los investigadores están analizando la posibilidad de que un error humano o problemas técnicos hayan contribuido al trágico desenlace.

