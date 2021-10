Reino Unido: la curiosa medida que adoptaron los supermercados por la escasez de algunos productos

Varios supermercados en Reino Unido adoptaron un curioso método: utilizar fotos de cartón para completar las góndolas vacías. La iniciativa responde a la escasez de algunos alimentos y mercancías producto de la pandemia y el Brexit.

Según un artículo publicado por The Guardian, son muchos los mercados que comenzaron a incorporar recortes de cartón con fotos de comestibles para llenar los huecos en los estantes, dados los problemas de suministro.

Tanto la pandemia como el Brexit derivaron en una crisis de abastecimiento en el Reino Unido, que llevó a muchos supermercados a afrontar grandes faltantes de productos.

Tal como menciona el reconocido diario inglés, el supermercado de londinense Tesco empezó a usar imágenes de espárragos, zanahorias y naranjas en sus pasillos de productos frescos, lo que rápidamente generó repercusión en las redes sociales. “Mmmm, deliciosas fotos de espárragos”, ironizó un usuario de Twitter.

Según aclara el medio británico, la medida se debe a la escasez de personal, es decir de “conductores, recolectores y empacadores de vehículos pesados en granjas y plantas de procesamiento de alimentos”. También responde a los problemas que están enfretando los puertos tras un aumento en las entregas para la temporada festiva.

“Se ha vuelto bastante común. No se debe solo a la escasez, sino a que muchas de las tiendas más grandes ahora son simplemente demasiado grandes “, señaló a The Guardian Bryan Roberts, analista minorista de Shopfloor Insights. El hombre explicó que los recortes forman parte de una variedad de tácticas que se utilizan para llenar el espacio.

Asimismo, el aumento de las compras online es otra de las razones por las que muchos supermercados en Gran bretaña ya no almacenen artículos no alimentarios, lo que deja a la vista espacios vacíos que muchos no pudieron reponer con productos alternativos.

Por último, según precisa The Guardian los recortes de cartón de artículos costosos como detergentes, proteínas en polvo o distintos tipos de licores o vinos suelen ser utilizados para evitar los robos.