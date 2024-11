Rusia acusa a EE.UU. de “echar leña al fuego” con la autorización a Ucrania a usar misiles de largo alcance

MOSCÚ.- El Kremlin declaró este lunes que cualquier decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania disparar misiles de largo alcance en territorio profundo de Rusia significaría una participación directa en el conflicto, acusando a la administración del presidente Joe Biden de intensificarlo.

Cuando se le preguntó sobre los informes del New York Times y Reuters de que la administración Biden había tomado la decisión de enviar armas de largo alcance a Ucrania, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, destacó que esos informes no se basaban en ninguna declaración oficial.

El presidente estadounidense, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance, como los ATACMS, contra objetivos militares dentro de Rusia JOHN HAMILTON - DoD

“Si realmente se formuló y transmitió una decisión de este tipo al régimen de Kiev, entonces esto marca un nuevo nivel de tensión y una nueva situación cualitativa desde el punto de vista de la participación de Estados Unidos en este conflicto”, afirmó Peskov.

El presidente Vladimir Putin dejó clara la posición de Rusia al hablar en San Petersburgo en septiembre, recordó Peskov. Putin afirmó el 12 de septiembre que la aprobación de Occidente para un paso así significaría “la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y Europa en la guerra en Ucrania”, ya que la infraestructura y el personal militar de la OTAN tendrían que involucrarse en la dirección y lanzamiento de los misiles.

“Es evidente que la administración saliente en Washington pretende tomar medidas para seguir echando leña al fuego y continuar provocando tensiones en torno a este conflicto”, agregó Peskov.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió no enviar armas de largo alcance a Ucrania debido a que las tropas de Volodimir Zelensky podrían usarlas para realizar ataques en territorio ruso. La decisión fue celebrada por allegados a Vladimir Putin

Por su parte, primer jefe adjunto del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara alta rusa, Vladimir Dzhabarov, dijo a la agencia de noticias TASS que la decisión de Washington de permitir que Ucrania ataque profundamente en Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance podría conducir a la Tercera Guerra Mundial y recibirá una respuesta rápida.

Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión, luego de que la administración de Joe Biden autorizara a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar objetivos dentro de Rusia, según informaron Reuters y The New York Times el domingo.

Ucrania planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance en los próximos días, dijeron las fuentes que hablaron con los distintos medios, sin revelar detalles debido a preocupaciones de seguridad operativa.

La medida se produce poco más de dos meses antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero, y después de meses de solicitudes del presidente ucraniano Volodímir Zelensky para permitir que el ejército de Ucrania use armas estadounidenses para atacar objetivos militares rusos lejos de su frontera.

Según fuentes citadas en ambos informes, este movimiento sería una respuesta parcial a la supuesta llegada de soldados norcoreanos a la región rusa de Kursk para ayudar a repeler una incursión ucraniana.

Soldados norcoreanos marchan durante un desfile militar en la Plaza Kim Il Sung por los 100 años del natalicio del fundador norcoreano Kim Il Sung, el 15 de abril de 2012 en Pyongyang, Corea del Norte. (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) Ng Han Guan - AP

Zelensky aseguró en su discurso vespertino del domingo que los misiles “hablarían por sí mismos”.

“Hoy en día, muchos en los medios de comunicación están diciendo que hemos recibido permiso para tomar las medidas adecuadas”, dijo. “Pero los ataques no se hacen con palabras. Esas cosas no se anuncian”.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos se negaron a hacer comentarios.

Cambio en la doctrina nuclear rusa

Un funcionario ruso cercano al Kremlin, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la decisión de EE.UU., si se confirma, sería una medida extremadamente provocadora por parte de una administración saliente, pero no cambiaría el resultado de la guerra.

La captura ucraniana de una parte de la región de Kursk este año marcó la primera vez que se usaron armas estadounidenses en territorio soberano ruso reconocido internacionalmente desde que Rusia envió tropas a Ucrania a principios de 2022.

“La administración de Biden está tratando de escalar la situación al máximo mientras aún tienen el poder y están en el cargo”, afirmó la legisladora rusa María Butina. “Tengo una gran esperanza de que (Donald) Trump revierta esta decisión si se ha tomado, porque están arriesgándose seriamente a iniciar la Tercera Guerra Mundial, algo que no está en el interés de nadie”, añadió.

En esta imagen proporcionada por el Servicio ucraniano de Emergencias, bomberos extinguen el incendio tras un ataque de cohete ruso que afectó a un edificio de varias plantas en Sumy, Ucrania, el domingo 17 de noviembre de 2024. (Servicio ucraniano de Emergencias via AP) Ukrainian Emergency Service

Los funcionarios rusos han advertido repetidamente que Occidente está jugando con fuego al explorar los límites de lo que una potencia nuclear puede o no tolerar.

Putin ha modificado la doctrina nuclear de Rusia para estipular que cualquier ataque convencional en Rusia respaldado por una potencia nuclear podría considerarse como un ataque conjunto contra Rusia.

A finales de octubre, Putin afirmó que su Ministerio de Defensa estaba trabajando en diferentes formas de responder si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ayudaran a Ucrania a atacar en lo profundo de Rusia con misiles occidentales de largo alcance.

“Supongo que hay personas en Estados Unidos que no tienen nada que perder por alguna razón o que están completamente desconectadas hasta el punto de que simplemente no les importa”, dijo Butina, quien pasó 15 meses en una prisión norteamericana por actuar como agente no registrada de Rusia y ahora es legisladora del partido gobernante Rusia Unida.

Agencias AP y Reuters

LA NACION