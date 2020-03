Pedro Sánchez aprueba un gigantesco plan de rescate económico

Pedro Sánchez Fuente: Archivo

El gobierno español destinará 200.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas y proteger a desempleados

BARCELONA.- A grandes males, grandes remedios. Y no solo de tipo sanitario. Esta es la filosofía que ha guiado al gobierno español en la aprobación de un descomunal plan de ayudas para mantener a flote la economía española ante la amenaza de colapso provocado por la pandemia de Covid-19. En total, el Ejecutivo movilizará 200.000 millones de euros, es decir, un 20% del PBI del país. Para hacerse una idea de su dimensión, basta recordar que el célebre Plan Marshall de reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial no superó el 3% del PBI de los países receptores.

Mientras el gobierno trata de salvar la economía, el virus continúa multiplicando sus estragos entre la población. Hasta ayer, ya son 11.681 los casos confirmados de personas infectadas, 2000 más que anteayer. De estas, más de 5000 han tenido que ser hospitalizadas, varios centenares están en cuidados intensivos y 524 han fallecido. En las últimas 24 horas, se registraron 183 muertos, el 50% más que el día anterior.

No obstante, la cifra de contagios oficiales podría ser solo la punta del iceberg. El Ministerio de Sanidad ha reconocido que no tiene la capacidad de realizar pruebas a todas las personas que presentan síntomas, sino tan solo a aquellas que presentan unos cuadros clínicos más graves. En línea con las recomendaciones de la OMS, que insiste en la necesidad de mejorar la detección, Sanidad espera contar con medios adicionales durante los próximos días para multiplicar las pruebas.

"Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias", proclamó solemne el presidente Pedro Sánchez en su comparecencia pública para anunciar el plan de rescate económico aprobado en el Consejo de Ministros de ayer por la mañana. De los 200.000 millones de euros, poco más de la mitad -117.000 millones-, corresponderán a fondos públicos, mientras que el resto serán privados.

La prioridad del Ejecutivo es garantizar la liquidez de las empresas solventes. Por ello, la mayor partida presupuestaria, unos 100.000 millones de euros, se dedicará a proporcionar líneas de avales garantizados por el Estado. Se trata de otorgar un tubo de oxígeno a las compañías que se han visto obligadas a cesar o reducir su actividad para que no caigan en bancarrota antes del retorno a la normalidad. Ahora bien, no solo las empresas son las beneficiarias de las ayudas. El nuevo decreto, de 45 páginas pero que no se ha hecho público todavía, establece que el gobierno otorgará un subsidio de desempleo a todos aquellos trabajadores despedidos a causa del parón forzado en la actividad productiva; incluso en los casos que no hubieran cotizado suficiente tiempo como para merecer una prestación.

Además, entre otras medidas, figura una moratoria en el pago de las hipotecas para los trabajadores y autónomos que hayan sufrido un descenso considerable de sus ingresos a causa de la epidemia. El gobierno, integrado por partidos de izquierda, quiere evitar las dramáticas escenas de desahucios diarios que acompañaron la crisis financiera de la década pasada.

Según los expertos, solo si la estrategia de confinamiento es limitada, la economía podrá resistir el embate. "Si se alarga hasta tres meses, las consecuencias serán muy graves", dice un economista de una importante institución financiera. Cuando le preguntaron sobre la duración total del estado de alarma, Sánchez dijo que se estudiará su prolongación otros 15 días una vez que se agote el plazo. En todo caso, repitió en diversas ocasiones que la crisis es temporal y que la economía repuntará.

La pandemia llega cuando la economía española se halla todavía recuperándose del zarpazo de la crisis anterior. La tasa de paro es del 14%, lejos del 25% registrado en 2012, pero también del 8% de 2008. Pero el margen de maniobra es ahora menor, pues la deuda pública roza el 100%, y tras el paquete de ayudas, es probable que se dispare a un nivel muy peligroso.