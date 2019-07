La agrupación de izquierda se abstuvo ayer de dar su apoyo, pero el Congreso vuelve a votar mañana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019

MADRID.- El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, fracasó ayer en su primer intento de mantenerse en el poder al no lograr el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados del Congreso, aunque tiene plazo hasta mañana para pactar con Unidas Podemos, el partido que puede desbloquear su reelección.

A último momento, la fuerza de izquierda que lidera Pablo Iglesias decidió abstenerse, en lugar de votar en contra, en un gesto que podría mostrar su voluntad de llegar a un acuerdo con Sánchez para la segunda y decisiva votación, que se realizará mañana.

Sin sorpresas, la candidatura del líder socialista recibió el voto favorable de 124 diputados, la bancada completa de su partido y del único legislador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC).

En contra de su investidura votaron 170 diputados: los del conservador Partido Popular (PP); los liberales de Ciudadanos; el partido de extrema derecha Vox, y los independentistas catalanes, además de otras fuerzas pequeñas.

Asimismo, hubo 52 abstenciones, la mayoría provenientes de Unidas Podemos y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), dos bloques cuyo voto es indispensable para que Sánchez consiga la reelección.

En total votaron 346 de los 350 representantes del Congreso de los Diputados, debido a la ausencia de los cuatro independentistas catalanes que están en prisión provisional en relación con el juicio en su contra por el fallido proceso de secesión de 2017.

Si se confirmara la alianza con Unidas Podemos, España podría tener el primer gobierno de coalición de su historia. Desde la restauración de la democracia, en 1975, en España solo hubo gobiernos monocolor de socialistas y PP, así como anteriormente de la Unión de Centro Democrático (UCD).

La sesión de ayer incluyó una curiosidad: la vocera parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, votó no a la investidura pese a que su partido había decidido abstenerse, ya que emitió su voto de forma telemática una hora antes de la votación.

El voto de Montero, no obstante, muestra que todo está abierto y puede producirse un nuevo giro en cualquier momento, ya que Unidas Podemos y el PSOE tienen en sus manos la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite la realización de nuevas elecciones.

Nunca antes había pasado en España que un aspirante a la presidencia del gobierno que ganó las elecciones sin una mayoría absoluta acudiera al debate de investidura sin un acuerdo cerrado para ser elegido.

Sánchez insistió ayer en que quiere gobernar con Unidas Podemos, aunque por el momento calificó de "imposibles" las exigencias de la fuerza de izquierda que lidera Iglesias.

El líder izquierdista dejó claro en la apertura del debate que quería una representación proporcional de su partido en el futuro gobierno y se mostró indignado por la oferta del PSOE de que Unidas Podemos ocupe cargos ministeriales que calificó de "decorativos", por lo que exigió un mayor peso en el futuro gabinete de coalición.

Por el momento, los socialistas propusieron a Unidas Podemos carteras como Juventud y Vivienda, de nueva creación, y una vicepresidencia para Montero, la mujer de Iglesias, según confirmó la vicepresidenta Carmen Calvo.

"No estamos aquí para ser un jarrón chino", afirmó Ione Bellarra, vocera de Unidas Podemos, cuando todavía su partido estaba posicionado en el no a Sánchez. Luego explicó que habían decidido pasar a la abstención para facilitar las negociaciones, tras subrayar que el PSOE no se había movido nada.

"El socio preferente con el que quiero cooperar y gobernar es Unidas Podemos, y ustedes también", subrayó Sánchez, en respuesta al vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien también le reprochó que no haya intentado "seducir" a sus posibles socios.

"He tendido la mano y quiero compartir el Consejo de Ministros con una fuerza a la izquierda del PSOE por primera vez en democracia y que no me garantiza la mayoría absoluta", agregó el líder socialista.

Agencias AFP y ANSA