LONDRES.- Lejos de detenerse, la pandemia de coronavirus sigue avanzando fuertemente alrededor del mundo. Con más de nueve millones de casos registrados y solo un millón de infectados durante los últimos ocho días a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer que la pandemia sigue acelerándose y algunos países ya planifican nuevas restricciones para controlar nuevas propagaciones del virus.

El nuevo coronavirus causó 9.006.757 contagios y 469.220 fallecidos en el mundo, según el recuento de la universidad Johns Hopkins. Los expertos atribuyen el aumento de casos a varios factores, como que se hacen más pruebas diagnósticas y también que hay más contagios.

América Latina es la región donde el virus más está avanzando actualmente, sobre todo en Brasil , que el domingo superó los 50.000 muertos y ya registra más de un millón de contagios. Con más de 12.500 muertes y casi 220.000 infectados acumulados, Sao Paulo es el estado brasileño con más casos, seguido por Rio de Janeiro. En tanto, en Perú , el segundo país latinoamericano con más casos -254.936- y el tercero en número de muertes -8045-, ayer reabrieron los centros comerciales tras 99 días de confinamiento.

Pero también aparecieron nuevos rebrotes en distintas partes del mundo que despertaron una fuerte preocupación. Por ejemplo, en Portugal , las autoridades reforzaron las medidas de confinamiento que habían suavizado recientemente en la región de Lisboa para controlar nuevos focos de contagio. Entre estas medidas figuran la prohibición de reuniones de más de diez personas, después de que el límite se había aumentado a 20 en todo el país, a la vez que se cerrarán las cafeterías y tiendas a partir de las ocho de la noche. Según datos oficiales, entre el 21 de mayo y el 21 de junio, se detectaron en Portugal 9221 nuevos casos de Covid-19, de los cuales el 85% fueron en las regiones de Lisboa y del valle del río Tajo.

Los casos de Covid-19 también aumentaron en India , que registró ayer casi 15.000 nuevos infectados, por lo que el total se elevó a 452.282 personas con el virus y más de 13.000 muertes, según el Ministerio de Salud. Casi el 90% de los distritos más pobres del país tienen casos, aunque el brote sigue concentrado en los estados de Delhi, Maharashtra y Tamil Nadu. Tras suavizar las cuarentenas nacionales, el gobierno indio habilitó en las últimas semanas trenes especiales para llevar a miles de trabajadores migrantes de vuelta a sus pueblos de origen.

En Pakistán , las infecciones también se aceleraron y los hospitales se vieron obligados a rechazar pacientes. La cifra de nuevos casos diarios llegó a 6800 a mediados de junio después de que el gobierno relajó las restricciones en un intento de salvar la economía después de que la tasa de pobreza subiera del 30% al 40%.

Las infecciones empezaron a desacelerarse en China y Corea del Sur, pero ante la posibilidad de que se desate una segunda ola de contagios, como en China, donde después de dos meses sin nuevos casos se detectaron más de 220 personas enfermas en Pekín , las autoridades pidieron prudencia.

El alcalde de la capital de Corea del Sur manifestó su temor de que el país esté perdiendo el control frente a un rebrote de coronavirus y advirtió que Seúl volverá a imponer medidas de distanciamiento social más fuertes si el aumento diario de infecciones no cae por debajo de un promedio de 30 en los próximos tres días. Corea del Sur reportó entre 40 y 50 casos nuevos por día desde fines de mayo, principalmente en el área metropolitana de Seúl.

Asimismo, lamentó el "exceso de confianza de los ciudadanos" en cuanto al distanciamiento social, ya que se percibió un aumento en el uso del transporte público que, según él, se acercó a los niveles del año pasado en las últimas semanas. Por otro lado, advirtió que el país podría estar reportando hasta 800 casos nuevos diarios en un mes a partir de ahora si no logra detener las tendencias actuales en los contagios.

La OMS versus Trump

En este sentido, la OMS expresó que "la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y, en muchos países, política". "Sus efectos se sentirán durante décadas" , reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia telemática organizada por Dubai.

Además, instó a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias que pueden ocurrir "en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados".

Después de ser duramente criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que decidió retirar el financiamiento de su país al organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus prefirió no mencionar al mandatario, pero aprovechó la ocasión para pedir a los líderes mundiales que no "politicen" la pandemia . "La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí mismo, sino la falta de solidaridad global y liderazgo mundial ", sostuvo. Y agregó: "No podemos vencer esta pandemia con un mundo dividido".

