Se fugó con sus hijos hace tres años y nadie supo de ellos hasta ahora: el insólito lugar donde los vieron

Un hombre y sus tres hijos, que fueron reportados desaparecidos desde hace casi tres años, fueron vistos en un campo de cultivo de Waikato, Nueva Zelanda. Se trata de Tom Phillips quien a finales de 2021, luego de discutir con su esposa, se llevó a los pequeños Jayda, Maverick y Ember, y nada más se supo de ellos hasta ahora. Mediante una grabación, fueron captados en un bosque y se dio aviso a las autoridades locales.

Este caso que conmovió a la isla del Pacífico lleva larga data y las autoridades neozelandesas admitieron al medio 1News, que el registro fílmico y las fotografías son “creíbles”. Al mismo tiempo, confirmaron que es la primera vez que se lo ve junto con los tres niños. Sobre Tom pesa una causa por “robo agravado, lesiones agravadas y posesión ilegal de un arma de fuego”. Además, no posee la custodia legal de sus hijos. Más allá de la divulgación de las imágenes, aún no pudieron dar con ellos.

Tom Phillips tiene 37 años y aún está prófugo con sus tres hijos pequeños (Fuente: Policía de Nueva Zelanda)

Cronología de un caso que conmovió a Nueva Zelanda

El 11 de septiembre de 2021 se convirtió en la última vez que la familia completa fue vista en la granja en la que vivían en la ciudad de Marakopa. Tras la denuncia de Catherine, la esposa de Phillips, se dio inicio a una intensa búsqueda por tierra, mar y aire para dar con el paradero de él y sus hijos. Sin embargo, a las pocas semanas las autoridades dejaron de buscarlos.

Por ese entonces, el hombre reapareció en su casa y dijo que pasó varias semanas adentrado en un bosque con sus hijos, con quienes vivió en una carpa con el único objetivo de que tuvieran una experiencia de vida con la naturaleza. Cuando la Policía supo esto, le inició una acción legal por el dinero que se gastó en su rastreo y se estipuló una audiencia para el 5 de enero del 2022, pero el hombre nunca se presentó.

Maverick, Jayda y Ember, los tres niños desaparecidos (Fuente: Policía de Nueva Zelanda)

Allí volvieron a investigar y se percataron que un mes antes, el 9 de diciembre, el padre de familia desapareció nuevamente con sus hijos. Con una orden de arresto en su contra y sin conocer su ubicación se comenzó una intensa búsqueda. A finales de enero, su camioneta fue vista en Mangatoa Rd, cerca de Mangatoa Track, y esto ayudó a los investigadores a construir un mapa de la posible ruta que tomó, pero nada dio resultado.

Según pudieron saber tiempo después, en febrero de 2022, Tom visitó la casa de un pariente en Waikato con el fin de obtener comida y agua potable. En esa ocasión se presentó sin sus hijos, pero aseguró que estaban bien. Esa fue la última vez que se tuvo registro físico de Phillips en un año.

Catherine, madre de Jayda, Maverick y Ember (Fuente: Foto cedida por Catherine a 1News)

El 2 de agosto de 2023, Tom protagonizó una pelea con un hombre que lo reconoció en un supermercado en Kawhia. Allí se informó a las autoridades que el fugitivo circulaba en una camioneta Toyota que comprobaron que era robada. Se inició una campaña de búsqueda y su cara apareció en los principales medios locales.

Tiempo después fue acusado de robar un banco de Te Kūiti y en esa ocasión habría huido del lugar en moto con uno de sus hijos. Según remarcó el detective Andrew Saunders al medio 1News: “Los acontecimientos llevaron a la Policía a acusar a Phillips de robo agravado, heridas agravadas y posesión ilegal de un arma de fuego”.

Los actos vandálicos continuaron y en noviembre del 2023 se lo acusó de romper una vidriera y robar un local en la ciudad de Piopio. Desde ese entonces, le perdieron el rastro. En junio de 2024, las autoridades anunciaron una recompensa cercana a los 50.000 dólares para quienes aporten datos certeros de la ubicación del hombre y sus hijos.

Imagen del posteo de Catherine en la que pidió reencontrarse con sus tres hijos (Fuente: Foto cedida a 1News)

Ese mismo mes, la madre de los chicos compartió un emotivo posteo en las redes con motivo del cumpleaños de su hija Jayda: “Estoy acá hoy ante ustedes, rogándoles que me ayuden a traer a mis bebés a casa. Son solo niños inocentes. No merecen que los traten de esta manera. No merecen la vida que se les está brindando en este momento”.

El 4 de octubre, un grupo de productores ganaderos vieron a Tom y a sus tres hijos en un campo de cultivo y los fotografiaron. De inmediato cedieron las imágenes a la Policía, aunque aún no pudieron dar con ellos.

En la actualidad, Tom Phillips tiene 37 años, Jayda 11, Maverick 9 y Ember 8. Hace casi tres que vagan por la isla norte de Nueva Zelanda y no pueden ser encontrados. Según informaron las autoridades, esta es la primera vez que se registró al prófugo con sus tres hijos desde que desaparecieron. Por su parte, la madre de los pequeños expresó sentir alivio por comprobar que al menos con las imágenes sabe que están vivos.

LA NACION