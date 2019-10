Siguen las malas noticias para Trump: arrestan a dos socios de Giuliani

Trump Jr., Tommy Hicks, Lev Parnas e Igor Fruman, en 2018 Crédito: Facebook

Los empresarios están acusados de financiamiento ilegal de campañas; también se los vincula con el Ucraniagate

Rafael Mathus Ruiz 11 de octubre de 2019

WASHINGTON.- Dos empresarios de Ucrania y Belarús vinculados con Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fueron arrestados y acusados de haber violado las leyes de financiamiento para las campañas políticas de Estados Unidos, en un caso que además los vinculó al escándalo del Ucraniagate, que dejó a Trump al borde de un juicio político.

Lev Parnas, nacido en Ucrania, e Igor Fruman, de Belarús, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados anteanoche en Dulles, el principal aeropuerto internacional de Washington, antes de abordar un vuelo con destino a Fráncfort. Ayer, fueron acusados por un tribunal de Virginia de conspirar para canalizar fondos extranjeros a candidatos para poder "comprar influencia potencial con candidatos, campañas y el gobierno de los candidatos", según la acusación.

Los fiscales federales de Estados Unidos conectaron a Parnas y Fruman con una gestión el año pasado con un congresista para que la Casa Blanca sacara de Ucrania a la entonces embajadora Marie Yovanovitch. La diplomática de carrera fue removida de Kiev en mayo, antes de lo previsto, una maniobra que los demócratas en el Congreso que investigan el Ucraniagate creen que puede llegar a estar vinculado con la presión de Trump al gobierno de Volodimir Zelenski para que investigue a sus rivales políticos y el origen de la investigación del Rusiagate.

"Los esfuerzos de Parnas para remover a la embajadora se llevaron a cabo, al menos en parte, a solicitud de uno o más funcionarios del gobierno ucraniano", indica la acusación, que lleva la firma del fiscal federal, Geoffrey Berman.

Parnas y Fruman fueron acusados de conspirar para violar las leyes de financiamiento de las campañas de Estados Unidos, mentir en declaraciones a la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), falsificar documentos y otros cargos de conspiración. La acusación señala que donaron 325.000 dólares a un comité de financiamiento de campañas trumpista, que la prensa estadounidense identificó como America First Action.

"No conozco a esos señores. Es posible que haya una foto con ellos, pero tengo una foto con todo el mundo", se despegó Trump, ayer, al dejar la Casa Blanca. "No los conozco, no sé sobre ellos, no sé qué hacen, quizá fueron clientes de Rudy, tendrían que preguntarle a Rudy", continuó.

Los arrestos dejaron mal parado a Giuliani, quien ha sido uno de los alfiles de Trump en el complejo vínculo con Ucrania, y tiene un vínculo personal que data de años con el magnate.

Giuliani había identificado hace meses a ambos empresarios como "clientes", pero ayer también intentó despegarse al decir que no los estaba representando, y al calificar los arrestos como "extremadamente sospechosos" durante una entrevista por la cadena Fox.

Otro de los abogados de Trump, Jay Sekulow, buscó despegar a la Casa Blanca, al presidente y a su campaña presidencial de ambos empresarios.

"Como dice la acusación, ni el presidente ni la campaña estaban al tanto de las acusaciones", indicó.