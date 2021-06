Sin barbijo: el video del papa Francisco que compartió Jair Bolsonaro

SAN PABLO (Reuters).- Brasil es el tercer país del mundo con más contagios de coronavirus y el segundo en cantidad de muertes. Pero las cifras no hacen al presidente de derecha, Jair Bolsonaro, cambiar de opinión. Desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado, el mandatario se negó a darle la importancia debida, dijo que las cuarentenas no servían porque afectaban la economía y hasta afirmó en alguna declaración que el virus no iba a poder con los brasileños porque son un pueblo fuerte. Los meses no le dieron la razón, la curva continúa de forma preocupante e incluso él mismo tuvo Covid-19 meses atrás. Lo que sí siguió intacto fue su negativa a cumplir con las medidas sanitarias y el tuit que publicó en las últimas horas es una nueva muestra.

Bolsonaro posteó esta mañana en Twitter un video en que se ve al papa Francisco saludando seguidores en una de las plazas del Vaticano y pese a que toda la gente que se encuentra a su alrededor lleva barbijo, el Sumo Pontífice no.

- BOM DIA A TODOS! pic.twitter.com/ycdVg9MQfV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 23, 2021

“Buen día a todos” es la frase que acompaña el video del argentino y tras ello una seguidilla de comentarios de seguidores de Bolsonaro se pregunta por qué Francisco podría no usar tapabocas y el brasileño no, pese a que la situación epidemiológica es muy distinta entre los países de América Latina, que viven su segunda ola en medio de temperaturas frías, y los de Europa, que en pleno verano comienza a levantar restricciones.

Enojo y multa

La publicación del mandatario de derecha se da horas después de un cruce que tuvo con una periodista, que le preguntó las razones por las que él no usaba barbijo y desató su bronca. Al escuchar a la mujer, Bolsonaro respondió: “¡Callate la boca! Callate, son unos sinvergüenzas (...). Haces un periodismo sinvergüenza. Es una prensa de mierda”.

A principios de mes, en el estado de San Pablo, el presidente de Brasil fue multado con 100 dólares por violar las medidas sanitarias para evitar los contagios de Covid-19 al no usar un barbijo y promover una gran multitud en una marcha con motociclistas. Poco antes había declarado: “No hay nada científicamente comprobado” contra el coronavirus.

La actitud de hoy de Bolsonaro no resulta extraña. El presidente critica regularmente las medidas de confinamiento y el uso de mascarillas, e incluso promociona medicamentos como la cloroquina y la hidroxicloroquina a pesar de que los estudios muestran resultados no concluyentes sobre sus efectos contra el Covid-19.

Además, a lo largo de los meses que lleva el brote, el brasileño pronunció frases como: “El tema del coronavirus, en mi opinión, está sobredimensionado”, “Gran parte de lo que hay es mucho más fantasía, el tema del coronavirus, que no es todo lo que informan los principales medios de comunicación”, “Pronto la gente sabrá que ha sido engañada por estos gobernadores y una gran parte de los medios de comunicación en este tema del coronavirus” o “No soy médico pero lo que he escuchado hasta ahora es que otra gripe ha matado más que esta”.

Brasil registró ayer 2131 nuevas muertes como consecuencia del Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales a 504.717, informó el Ministerio de Salud, que agregó que fueron contabilizados 87.822 nuevos casos, para un total de 18.054.653.

El actual promedio diario de nuevos contagios en Brasil, de poco menos de 73.500, representa el 95% del pico visto hasta el momento, el 26 de marzo, y muestra una tendencia al alza.

San Pablo, el estado más afectado en términos absolutos, alcanzó el martes las marcas de 3.610.743 casos y 123.101 muertes. Minas Gerais es el segundo estado con mayor número de infecciones registradas, con 1.747.308 casos, pero Río de Janeiro es el segundo con más decesos contabilizados, con 54.452.

LA NACION