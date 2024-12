Siria: tras la caída del gobierno, se desconoce el paradero de Bashar al Assad

Luego de la caída del gobierno sirio, se desconoce el paradero del derrocado presidente Bashar al Assad y del ministro de Defensa desde anoche, según el primer ministro de Siria, Mohammed Ghazi Jalali.

El funcionario dijo en una declaración en video que el gobierno estaba listo para “tender la mano” a la oposición y transferir sus funciones a un gobierno de transición.

Más tarde, le dijo a la televisora saudita Al-Arabiyya que no sabía dónde están Assad y el ministro de Defensa. Dijo que había perdido el contacto con Assad el sábado por la noche. Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo a The Associated Press que Assad tomó un vuelo el domingo desde Damasco.

Por su parte, Rusia anunció que Al Asad “dimitió” y salió de Siria pero no precisa hacia donde.

Un diplomático de alto nivel de Emiratos Árabes Unidos, que había intentado rehabilitar la imagen de Assad y ha recibido a exiliados de alto nivel en los últimos años, declinó hacer comentarios sobre su paradero ante preguntas de periodistas en una conferencia en Bahrein.

Anwar Gargash dijo que el lugar al que se dirija Assad en este momento es una “nota al pie en la historia” en comparación con el largo exilio del emperador alemán Guillermo II tras la I Guerra Mundial.

Assad ha sido acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el conflicto, lo que incluye un ataque con armas químicas en 2013 contra las afueras de la capital.

En un primer momento no había comentarios de Irán, que ha sido el más firme defensor de Assad. La embajada iraní en Damasco fue saqueada tras quedar aparentemente abandonada. Imágenes de AP mostraban ventanas rotas y documentos dispersos en el vestíbulo.

La entrada en Damasco pone fin a una ofensiva relámpago

Las fuerzas opositoras no habían llegado a Damasco desde 2018, cuando las tropas sirias recapturaron áreas en las afueras de la capital tras un asedio de varios años.

La noche anterior, las fuerzas opositoras tomaron la ciudad central de Homs, la tercera más grande de Siria, mientras las fuerzas gubernamentales la abandonaban. La ciudad se encuentra en una intersección importante entre Damasco, la capital, y las provincias costeras sirias de Latakia y Tartus - la base de apoyo del líder sirio y hogar de una base naval estratégica rusa. Los rebeldes ya habían tomado las ciudades de Alepo y Hama, así como grandes partes del sur, en una ofensiva rápida que comenzó el 27 de noviembre.

Los avances en la última semana fueron de lejos los mayores en años recientes por parte de las facciones opositoras, lideradas por un grupo que tiene sus orígenes en Al Qaeda y considerado una organización terrorista por Estados Unidos y Naciones Unidas. En su ofensiva para derrocar al gobierno de Assad, los insurgentes, liderados por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, han encontrado poca resistencia del Ejército sirio.

La ONU pide una “transición ordenada” en un contexto de incertidumbre

HTS controla gran parte del noroeste de Siria y en 2017 estableció un “gobierno de salvación” para administrar los asuntos cotidianos en la región. En años recientes, el líder de HTS, Abu Mohammed al-Golani, ha intentado cambiar la imagen del grupo, cortando lazos con Al Qaeda, deshaciéndose de líderes radicales y prometiendo abrazar el pluralismo y la tolerancia religiosa.

“Golani ha hecho historia y ha encendido la esperanza entre millones de sirios”, dijo Dareen Khalifa, asesora senior del Grupo de Crisis Internacional y experta en grupos sirios. “Pero él y los rebeldes ahora enfrentan un desafío formidable por delante. Solo se puede esperar que estén a la altura de la ocasión”.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió el sábado conversaciones urgentes en Ginebra para asegurar una “transición política ordenada”. Hablando a los periodistas en el Foro Anual de Doha en Qatar, dijo que la situación en Siria cambiaba por minutos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, cuyo país es el principal respaldo internacional de Assad, dijo que sentía “lástima por el pueblo sirio”.

Qatar, una nación en el Golfo Pérsico que ha servido como mediador crucial en la región, celebró el sábado por la noche una reunión de urgencia de ministros de exteriores y altos funcionarios de ocho países con intereses en Siria. Entre los participantes estaban Irán, Arabia Saudita, Rusia y Turquía.

Majed bin Mohammed al-Ansari, vocero del Ministerio qatarí de Exteriores, dijo a los periodistas que habían acordado la necesidad “de implicar a todas las partes sobre el terreno”, incluido HTS, y que la principal preocupación era “la estabilidad y una transición segura”.

El Ejército israelí dijo este domingo que había desplegado fuerzas en una zona desmilitarizada de separación a lo largo de su frontera norte con Siria tras la ofensiva rebelde allí.

El Ejército, que dijo que también envió tropas a “otros lugares necesarios para su defensa”, dijo que el despliegue pretendía prestar seguridad a los residentes de los Altos del Golán. Israel capturó la región en la Guerra de los Seis Días de 1967 y la comunidad internacional, salvo por Estados Unidos, la considera territorio ocupado.

