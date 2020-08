El minero que había encontrado una de las piedras preciosas más raras del mundo, ahora fue protagonista de otro millonario hallazgo

El mismo minero oriundo de Tanzania que, semanas atrás se convirtió en millonario tras encontrar dos piedras preciosas, ahora fue protagonista de otro excéntrico hallazgo. Esta vez, el hombre encontró una piedra que vale dos millones de dólares.

El afortunado minero es Saniniu Laizer, el hombre cuyo rostro dio la vuelta al mundo luego de encontrar dos piedras que le valieron un cheque por 3,4 millones de dólares. Lo increíble de su historia es que, poco tiempo después, la suerte vuelve a premiar su trabajo: ahora, Laizer encontró una piedra de tanzanita que pesa 6,3 kg.

¿Qué es una tanzanita? Como se puede intuir a partir de su nombre, se trata de una piedra que solo se encuentra en Tanzania y está entre las más raras del mundo. Es un piedra principalmente utilizada para hacer joyería, ponderada por sus colores que combinan el azul y el violeta oscuro.

"Habrá una gran fiesta mañana", le dijo el minero de 52 años a la BBC, tras su primer hallazgo. Simon Msanjila, Secretario del Ministerio de Minería, aseguró: "El evento de hoy es para reconocer las dos piedras preciosas de tanzanita más grandes de la historia desde el comienzo de las actividades mineras en Mirerani". Además del funcionaría del sector, el presidente del país, John Magufuli, llamó personalmente al minero para felicitarlo por su hallazgo.

"Quiero construir un centro comercial y una escuela", manifestó Laizer sobre el destino de la importante suma de dinero. "Quiero construir esta escuela cerca de mi casa. Hay muchas personas pobres por aquí que no pueden permitirse llevar a sus hijos a la escuela. No tengo educación, pero me gusta que las cosas funcionen de manera profesional. Por lo tanto, me gustaría que mis hijos manejen el negocio profesionalmente", añadió.