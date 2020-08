Tensión en el Mediterráneo: Francia despliega buques por una provocación turca

El buque de investigación Oruc Reis Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 16:34

PARÍS.- El presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar la presencia militar de Francia en el Mediterráneo ante la escalada de tensión en la zona por las exploraciones petroleras que está realizando Turquía en una zona que Grecia reivindica como suya.

"Decidí reforzar temporalmente la presencia militar francesa en el Mediterráneo oriental durante los próximos días, en cooperación con los socios europeos, incluida Grecia", anunció Macron a última hora de anoche vía Twitter.

El mandatario indicó que "la situación en el Mediterráneo oriental es preocupante". "Las decisiones unilaterales de Turquía en materia de exploración petrolera provocaron tensiones", dijo, apelando al diálogo entre "países vecinos y aliados de la OTAN".

Francia desplegó temporalmente dos cazas Rafale y dos buques en el Mediterráneo oriental.

El hallazgo de grandes yacimientos gasísticos en el Mediterráneo oriental en los últimos años despertó el interés de los países cercanos y aumentó las tensiones entre Turquía y Grecia, cuyas relaciones llevan años marcadas por crisis.

La escalada de tensión empezó el viernes pasado, cuando Grecia y Egipto firmaron un acuerdo para delimitar las zonas económicas exclusivas de los dos países , en un gesto que Ankara interpretó como destinado a invalidar un tratado similar suscrito en noviembre pasado entre Turquía y el gobierno internacionalmente reconocido de Libia.

La situación se deterioró el lunes tras el despliegue por Ankara de un barco de exploración submarina, el Oruç Reis, escoltado por buques militares, en el sudeste del mar Egeo, una zona del Mediterráneo rica en yacimientos gasísticos, que forma parte de lo que Grecia considera su zona económica exclusiva.

Ambos países discrepan en sus interpretaciones sobre el trazado de las zonas económicas exclusivas, ya que Atenas delimita el espacio a partir de sus islas, mientras que para Ankara solo las costas continentales pueden tomarse como base.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, agradeció al mandatario galo su "solidaridad". "Macron es un verdadero amigo de Grecia, así como un ferviente defensor de los valores europeos y del Derecho Internacional", ha reaccionado en la misma red social.

El presidente turc,o Recep Tayyip Erdogan, no comentó de manera directa la decisión francesa, pero atacó sin nombrarlo a un "país que no tiene costas sobre el Mediterráneo oriental", advirtiéndole que "no se crea más grande de lo que realmente es".

Las renovadas tensiones entre Ankara y Atenas serán uno de los temas a tratar en el encuentro extraordinario que celebrarán mañana los ministros de Exteriores de la UE por videoconferencia, tal y como había solicitado Mitsotakis.

Erdogan dijo hoy que se respondió con fuego a un ataque contra un barco turco en el mar Mediterráneo.

"Lo advertimos. No ataquen al Oruç Reis, si atacan pagarán un alto precio. Hoy recibieron la primera respuesta", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa citada por el diario griego Kathimeriní.

El buque de investigación Oruc Reis, en el Mediterráneo Fuente: AFP

Las declaraciones del mandatario llegaron horas después de que él mismo saliera a poner paños fríos a la disputa territorial con su vecina.

"La solución en el Mediterráneo oriental es a través del diálogo y de la negociación. No estamos buscando una aventura innecesaria o avivar tensiones", dijo Erdogan durante una reunión en Ankara del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

El canciller turco, Mevlüt Çavusoglu, aseguró ayer que "Ankara defenderá los derechos de Turquía y de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental sin hacer concesiones", en referencia a sus aislados en la isla de Chipre, una república no reconocida internacionalmente, excepto por el Estado turco.

"No es Turquía quien está aumentando las tensiones en el Mediterráneo oriental, sino la mentalidad griega y grecochipriota", afirmó.

Grecia y Turquía mantienen un diferendo territorial por Chipre.

Desde 1974, la isla de Chipre está dividida en dos: en el Norte, una república separatista apoyada por Turquía que el resto de la comunidad internacional no reconoce; en el Sur, la República de Chipre, un Estado miembro de la UE y cercano aliado de Grecia,

Turquía no reconoce la República de Chipre y reclama su zona económica exclusiva en el Mediterráneo.

Además, Turquía mantiene una relación política tensa con Grecia, un aliado de la OTAN, pero un histórico rival regional y una de las principales razones por las que Ankara no ha conseguido entrar a la UE.

Agencias AFP y Reuters