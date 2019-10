Crece la presión sobre Turquía para que cese su ofensiva en Siria

Los bombardeos turcos impactaron al pueblo sirio Ras al-Ain Fuente: AFP - Crédito: Ozan Kose

EE.UU. y la UE advirtieron que podrían imponer sanciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019

ESTAMBUL.- Mientras Turquía intensifica su ofensiva militar, que según la ONU ya provocó el éxodo de 100.000 kurdos, ayer aumentó la presión internacional sobre Ankara con la amenaza de sanciones por los ataques en el nordeste de Siria.

De todas maneras, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió en forma tajante que "no se detendrá la operación a pesar de las amenazas". Y agregó: "Lo que digan no importa, no daremos un paso atrás" en la acción militar.

La ofensiva, llamada por Turquía Operación Manantial de Paz, se inició el miércoles pasado con bombardeos aéreos y de artillería, para luego iniciar una operación terrestre. El objetivo es alejar de la frontera a las principales milicias kurdas, a las que Ankara considera "terroristas", las Unidades de Protección Popular (YPG), que además son la espina dorsal de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), enfrentadas con el régimen sirio.

Con esta ofensiva, Turquía prevé crear una "zona de seguridad" para instalar 3,6 millones de refugiados sirios que viven en suelo turco.

La ofensiva arrancó días después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, diera un giro de 180 grados a la alianza de Washington con las FDS, hasta entonces un aliado clave en la lucha contra Estado Islámico, y retirara sus tropas de la zona para permitir la operación.

Desde entonces, la mayoría de los países de la comunidad internacional cargaron contra Ankara y advirtieron que la operación podría tener un impacto negativo en la lucha contra el jihadismo.

Trump ya autorizó, sin activarlas de momento, sanciones contra Turquía, dijo ayer a la prensa el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Al hablar con periodistas en la Casa Blanca, Mnuchin dijo que Trump estaba listo para firmar una orden ejecutiva "con nuevas sanciones muy significativas a autoridades", pero añadió que Estados Unidos aún no estaba "activando" las medidas.

También la Unión Europea (UE) podría imponer sanciones durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores europeos pasado mañana, en Luxemburgo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que la UE no aceptará el "chantaje" de Erdogan, que amenazó con enviar a Europa a millones de migrantes. "Nunca aceptaremos que los refugiados sean utilizados como un arma arrojadiza ni tampoco para hacernos chantaje".

Al cabo de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, los cinco países europeos miembros -Francia, Alemania, Bélgica, Polonia y Gran Bretaña- exigieron el cese de esta "acción militar unilateral".

Anteayer, Erdogan advirtió a los países europeos que habían criticado la operación: "Si intentan presentar nuestra operación como una invasión, abriremos las puertas y les enviaremos 3,6 millones de migrantes", en referencia a los refugiados sirios en su territorio. El flujo de migrantes a Europa se redujo considerablemente gracias a un acuerdo en 2016 entre Ankara y la UE.

Agencias AFP y ANSA